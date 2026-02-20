Греда, жълт картон и втора поредна загуба за Марин Петков в Саудитска Арабия

Бившият нападател на Левски Марин Петков игра 69 минути за Ал-Таавон при домакинската загуба от Ал-Файха в 22-рия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Отборът на българина отстъпи с 2:3 и заема пето място в класирането с 39 точки.

Петков започна като титуляр, както и в предишните си два мача с екипа на новия си тим. Той получи жълт картон в 20-ата минута, а в средата на второто полувреме беше заменен от Мохамед Ал-Кахтани. При 0:2 родният национал стреля силно от пряк свободен удар, а след намесата на противниковия страж топката срещна гредата.

Гостите от Ал-Файха взеха добър аванс с голове на Ясин Бензия (44') и Фешън Сакала (52), но домакините реагираха и възстановиха равенството с попадения на Роджър Мартинес Тобинсон (74') и Мохамед Ал-Досари. Малко преди края Сакала се разписа отново и донесе трите точки на Ал-Файха.

Ал-Таавон е в серия от три мача без победа, а в следващия кръг ще посрещне гранда Ал-Хилал.