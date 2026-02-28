Ще върне ли Дер Класикер интригата в битката за титлата?

Борусия (Дортмунд) и Байерн (Мюнхен) ще се изправят един срещу друг в поредния епизод от тяхното историческо съперничество в мач от 24-тия кръг на Бундеслигата. Двубоят на "Сигнал Идуна Парк" е от 19:30 часа и ще бъде ръководен от опитния рефер Свен Яблонски.

Байерн доминира в германския елит, заемайки първото място с впечатляващите 60 точки след 23 изиграни мача. "Баварците" имат голова разлика от 85:21, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита.



Борусия (Дортмунд) се намира на втората позиция с 52 точки, като тимът от Рур има 49 отбелязани и 22 допуснати гола. Разликата от 8 точки между двата отбора прави този двубой изключително важен за "жълто-черните", които при победа биха намалили изоставането си и биха запазили реалните си шансове за титлата.

Борусия (Дортмунд) идва след разочароващо поражение с 1:4 от Аталанта в Шампионската лига, което сложи край на участието на тима в турнира. Преди това "жълто-черните" записаха равенство 2:2 с РБ Лайпциг в Бундеслигата, но имаха и три последователни победи - 2:0 срещу Аталанта, категорично 4:0 над Майнц 05 и 2:1 като гост на Волфсбург.



Байерн (Мюнхен), от своя страна, демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство в последните пет мача. Баварците надвиха Айнтрахт (Франкфурт) с 3:2, разгромиха Вердер (Бремен) като гост с 3:0, елиминираха РБ Лайпциг от Купата на Германия с 2:0 и смазаха Хофенхайм с 5:1, като единственото им равенство бе 2:2 срещу Хамбургер ШФ.

Серу Гираси се очертава като ключов играч за Борусия (Дортмунд) в предстоящия двубой. Гвинейският нападател е в отлична форма и ще бъде основната заплаха за защитата на Байерн. За баварците Хари Кейн продължава да бъде голмайстор номер едно, като английският нападател е в страхотна голова форма през този сезон. Двубоят между тези двама елитни нападатели може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.



Борусия ще разчита и на младия талант Джоуб Белингам, който се развива отлично през този сезон, докато Байерн ще заложи на креативността на Джамал Мусиала в средата на терена.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 18 октомври 2025 г. в мач от Бундеслигата, когато Байерн (Мюнхен) победи Борусия (Дортмунд) с 2:1 на "Алианц Арена". Преди това, през април 2025 г., двубоят между тези два отбора завърши наравно 2:2, отново в Мюнхен. Последната среща на "Сигнал Идуна Парк" беше на 30 ноември 2024 г. и завърши с равенство 1:1.



Интересно е да се отбележи, че в последните пет срещи между двата отбора има две победи за Байерн, една за Борусия и две равенства, което показва сравнително равностойно съперничество през последните години.

