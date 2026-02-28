Лече подразни Комо с ранен гол, след което си изпати

Отборът на Комо осъществи обрат за безпроблемна победа с 3:1 над Лече при домакинството си от 27-ия кръг на Серия "А". Това е четвърти пореден успех за “езерняците” срещу този съперник.

Гостите бяха тези, които взеха аванс още в 13-ата минута, когато Ласана Кулибали засече с глава центриране на Ламек Банда. Оттук нататък обаче домакините показаха, че са по-добрият тим. На тях им бяха нужни само пет минути, за да изравнят резултата чрез удар отблизо на Анастасиос Дувикас след асистенция на Хесус Родригес. В 36-ата минута именно испанецът беше изведен от Максимо Пероне, като заобиколи вратаря и търкулна топката в мрежата за пълния обрат. В 44-тата минута преднината на “бианкоадзурите” стана още по-убедителна, след като Марк-Оливер Кемпф беше точен с глава след пряк свободен удар на капитана Лука Да Куня. През второто полувреме пък резервите Нико Пас и Алваро Мората пропуснаха да направят победата на своя тим още по-изразителна.

Como turn the game around to claim all three points! 🌊✨#ComoLecce pic.twitter.com/MSN9PFUqCu — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 28, 2026

Така Комо събра 48 точки и се настани на петото място в класирането, където Лече е в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със своите 24 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages