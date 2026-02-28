Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

Реал Сосиедад надви Майорка с минималното 1:0 при визитата си в среща от 26-ия кръг на испанския шампионат. Карлос Солер реализира попадението в 36-ата минута.

Това беше първи мач за домакините под ръководството на новия треньор Мартин Демикелис, но и той не успя да помогне. Играчите му се ограничиха до само един точен удар за 90 минути и логично регистрираха четвърта поредна загуба, с което пък остават в зоната на изпадащите.

Баските не впечатлиха с кой знае какво, но поне успяха да стигнат до трите точки. Така Сосиедад продължава да преследва влизане в “шестицата”.

Идната седмица ще е тежка за Реал, защото първо в сряда е реваншът срещу Атлетик Билбао от полуфиналите за Купата на краля, а после идва сблъсък с Атлетико Мадрид в Ла Лига.

Майорка пък ще направи нов опит да тръгне нагоре при гостуването си на Осасуна.