Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

  • 28 фев 2026 | 21:40
  • 264
  • 0
Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

Реал Сосиедад надви Майорка с минималното 1:0 при визитата си в среща от 26-ия кръг на испанския шампионат. Карлос Солер реализира попадението в 36-ата минута.

Това беше първи мач за домакините под ръководството на новия треньор Мартин Демикелис, но и той не успя да помогне. Играчите му се ограничиха до само един точен удар за 90 минути и логично регистрираха четвърта поредна загуба, с което пък остават в зоната на изпадащите.

Баските не впечатлиха с кой знае какво, но поне успяха да стигнат до трите точки. Така Сосиедад продължава да преследва влизане в “шестицата”.

Идната седмица ще е тежка за Реал, защото първо в сряда е реваншът срещу Атлетик Билбао от полуфиналите за Купата на краля, а после идва сблъсък с Атлетико Мадрид в Ла Лига.

Майорка пък ще направи нов опит да тръгне нагоре при гостуването си на Осасуна.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер 0:0 Дженоа, очакван домакински натиск

Интер 0:0 Дженоа, очакван домакински натиск

  • 28 фев 2026 | 21:45
  • 626
  • 2
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 9189
  • 28
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 11530
  • 27
Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

  • 28 фев 2026 | 21:13
  • 1566
  • 2
Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

  • 28 фев 2026 | 20:43
  • 557
  • 0
Неприятна загуба за Специя

Неприятна загуба за Специя

  • 28 фев 2026 | 20:33
  • 723
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 96731
  • 570
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 17337
  • 67
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 25560
  • 26
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 11530
  • 27
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 9189
  • 28
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 22699
  • 114