Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рен
  3. Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

  • 28 фев 2026 | 20:43
  • 549
  • 0
Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

Арно Норден отбеляза единственото попадение и Рен спечели с 1:0 срещу Тулуза, за да се изравни с четвъртия в класирането на Лига 1 Марсилия. Двата отбора са с по 40 точки и три пред Лил, както и по пет зад Лион.

Норден пристигна в Рен на 2 февруари под наем от германскиия Майнц 05 и моментално се превърна в титуляр, а първият гол дойде в четвъртия му мач. Крилото се разписа в 27-та минута и Рен задържа преднината си до края, за да спечели третата си поредна победа в Лига 1. Тулуза пък няма успех в пет поредни мача и е десети в класирането с 31 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер 0:0 Дженоа, начало на мача

Интер 0:0 Дженоа, начало на мача

  • 28 фев 2026 | 21:45
  • 613
  • 2
Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

Сосиедад не даде повод за радост на Майорка и при новия треньор

  • 28 фев 2026 | 21:40
  • 252
  • 0
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 8960
  • 28
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 11407
  • 26
Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

Няма кой да вкара: Гьозтепе пак се провали пред гола

  • 28 фев 2026 | 21:13
  • 1522
  • 2
Неприятна загуба за Специя

Неприятна загуба за Специя

  • 28 фев 2026 | 20:33
  • 711
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 96600
  • 570
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 17224
  • 67
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 25422
  • 26
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 11407
  • 26
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 8960
  • 28
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 22586
  • 114