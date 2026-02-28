Рен записа трета поредна победа с дебютен гол на ново попълнение

Арно Норден отбеляза единственото попадение и Рен спечели с 1:0 срещу Тулуза, за да се изравни с четвъртия в класирането на Лига 1 Марсилия. Двата отбора са с по 40 точки и три пред Лил, както и по пет зад Лион.

Норден пристигна в Рен на 2 февруари под наем от германскиия Майнц 05 и моментално се превърна в титуляр, а първият гол дойде в четвъртия му мач. Крилото се разписа в 27-та минута и Рен задържа преднината си до края, за да спечели третата си поредна победа в Лига 1. Тулуза пък няма успех в пет поредни мача и е десети в класирането с 31 точки.

