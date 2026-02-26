Тиери Анри посочи най-добре играещия отбор в Италия

Легендата на Арсенал и настоящ телевизионен анализатор Тиери Анри заяви, че отборът на Комо играе най-добрият футбол в италианското първенство. Някогашният нападател е един от акционерите именно на тима, воден от бившия му съотборник Сеск Фабрегас.
„Говорим за това от дълго време. Отборът, който в момента играе най-добрия футбол в Италия, е Комо. Можем да обсъждаме бюджети и качество на състава, но това е настоящата ситуация. Вече ме питахте миналата седмица къде се намират италианските отбори и, за съжаление, ситуацията е ясна“, заяви Анри пред CBS Sports Golazo.
Комо се намира на шесто място във временното класиране в Серия "А" с 45 точки, на една зад петия Ювентус.
Снимки: Gettyimages