Мони Николов е MVP на 27-ия кръг в Суперлигата на Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов бе избран за MVP на 27-ия кръг в Суперлигата на Русия на авторитетното онлайн издание "БО спорт".

Мони Николов изигра страхотен двубой при победата на Локомотив (Новосибирск) като гост над Факел в Новий Уренгой с 3:0.

Освен това 19-годишният български разпределител бе определен и за играч на мача според "БО спорт".

Симеон Николов игри отлично цял двубой и записа 7 точки (4 блока, 75% ефективност в атака - +3) и получи оценка 7,3 за играта си, която бе и най-високата в мача.

Освен това Мони Николов бе избран за разпределител в Идеалния отбор на 27-ия кръг на Суперлигата.