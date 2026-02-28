Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов е MVP на 27-ия кръг в Суперлигата на Русия

Мони Николов е MVP на 27-ия кръг в Суперлигата на Русия

  • 28 фев 2026 | 18:07
  • 330
  • 0

Световният вицешампион с България Симеон Николов бе избран за MVP на 27-ия кръг в Суперлигата на Русия на авторитетното онлайн издание "БО спорт".

Мони Николов изигра страхотен двубой при победата на Локомотив (Новосибирск) като гост над Факел в Новий Уренгой с 3:0.

Освен това 19-годишният български разпределител бе определен и за играч на мача според "БО спорт".

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №22
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №22

Симеон Николов игри отлично цял двубой и записа 7 точки (4 блока, 75% ефективност в атака - +3) и получи оценка 7,3 за играта си, която бе и най-високата в мача.

Симеон Николов е спортист №6 на България
Симеон Николов е спортист №6 на България

Освен това Мони Николов бе избран за разпределител в Идеалния отбор на 27-ия кръг на Суперлигата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Ще бъда удовлетворен, ако се представим добре пред българска публика

Джанлоренцо Бленджини: Ще бъда удовлетворен, ако се представим добре пред българска публика

  • 28 фев 2026 | 14:28
  • 557
  • 0
Борис Начев с 8 точки, Падуа завърши 9-и в Италия

Борис Начев с 8 точки, Падуа завърши 9-и в Италия

  • 28 фев 2026 | 13:58
  • 877
  • 0
Напрежението расте: какво да очакваме в 19-ти кръг в efbet Супер Волей

Напрежението расте: какво да очакваме в 19-ти кръг в efbet Супер Волей

  • 28 фев 2026 | 13:47
  • 1405
  • 0
12 нови правила във волейбола, които ще се тестват това лято

12 нови правила във волейбола, които ще се тестват това лято

  • 28 фев 2026 | 07:58
  • 7987
  • 2
БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

  • 27 фев 2026 | 21:13
  • 2206
  • 1
Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

  • 26 фев 2026 | 18:00
  • 3820
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 0:0 ЦСКА, дадоха и после отмениха дузпа за "червените"

Септември 0:0 ЦСКА, дадоха и после отмениха дузпа за "червените"

  • 28 фев 2026 | 18:21
  • 37105
  • 84
Илиан Илиев намекна за оставка

Илиан Илиев намекна за оставка

  • 28 фев 2026 | 17:18
  • 12814
  • 18
Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

Добруджа продължава да мечтае след обрат над Черно море

  • 28 фев 2026 | 16:53
  • 24115
  • 45
Ливърпул 5:2 Уест Хам, Фримпонг също се разписа

Ливърпул 5:2 Уест Хам, Фримпонг също се разписа

  • 28 фев 2026 | 18:35
  • 6317
  • 10
Барселона 2:1 Виляреал, гостите пропуснаха да изравнят

Барселона 2:1 Виляреал, гостите пропуснаха да изравнят

  • 28 фев 2026 | 18:15
  • 5025
  • 53
Христо Илиев с нов европейски рекорд за младежи под 23 г. на 60 м - 6.51 сек

Христо Илиев с нов европейски рекорд за младежи под 23 г. на 60 м - 6.51 сек

  • 28 фев 2026 | 18:12
  • 1606
  • 0