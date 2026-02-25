Симеон Николов е спортист №6 на България

Симеон Николов е на 6-о място в класацията "Спортист на годината" за 2025-а. Церемонията за най-важната награда в българския спорт е излъчвана на живо в Sportal.bg.

Симеон Николов получи 419 точки от гласовете на 117 журналисти, участвали в анкетата.

През 2025-а година Мони Николов бе разпределителят и голяма звезда на националния отбор по волейбол за мъже на България, който игра финал на Световното първенство във Филипините.

19-годишният плеймейкър Николов бе избран за волейболист №6 в света за 2025 година от Международната федерация по волейбол (FIVB).

Високият 208 сантиметра волейболист стана шампион на САЩ на колежанското волейболно първенство (NCAA) - с отбора на Лонг Бийч.

Мони Николов записа рекорд от асове 106 за един сезон в NCAA.

Николов бе избран за MVP и в идеалният отбор на NCAA (САЩ) за 2025 година.

От началото но навие сезон, се състезава за руския Локомотив (Новосибирск) и бе избран за най-добър разпределител в първия полусезон Суперлигата на Русия.