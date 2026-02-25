Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Симеон Николов е спортист №6 на България

Симеон Николов е спортист №6 на България

  • 25 фев 2026 | 19:58
  • 520
  • 0

Симеон Николов е на 6-о място в класацията "Спортист на годината" за 2025-а. Церемонията за най-важната награда в българския спорт е излъчвана на живо в Sportal.bg.

Симеон Николов получи 419 точки от гласовете на 117 журналисти, участвали в анкетата.

През 2025-а година Мони Николов бе разпределителят и голяма звезда на националния отбор по волейбол за мъже на България, който игра финал на Световното първенство във Филипините.

19-годишният плеймейкър Николов бе избран за волейболист №6 в света за 2025 година от Международната федерация по волейбол (FIVB).

Високият 208 сантиметра волейболист стана шампион на САЩ на колежанското волейболно първенство (NCAA) - с отбора на Лонг Бийч.

Мони Николов записа рекорд от асове 106 за един сезон в NCAA.

Николов бе избран за MVP и в идеалният отбор на NCAA (САЩ) за 2025 година.

От началото но навие сезон, се състезава за руския Локомотив (Новосибирск) и бе избран за най-добър разпределител в първия полусезон Суперлигата на Русия.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 7439
  • 6
Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

  • 24 фев 2026 | 21:52
  • 1776
  • 0
Нефтохимик се справи чисто с Монтана

Нефтохимик се справи чисто с Монтана

  • 24 фев 2026 | 20:50
  • 1114
  • 0
Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

  • 24 фев 2026 | 19:50
  • 1003
  • 0
ЦСКА без затруднения срещу Черно море

ЦСКА без затруднения срещу Черно море

  • 24 фев 2026 | 19:39
  • 1847
  • 0
Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

  • 24 фев 2026 | 17:52
  • 8801
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 16555
  • 23
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 3556
  • 2
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 6969
  • 22
Съставът на Реал за реванша с Бенфика

Съставът на Реал за реванша с Бенфика

  • 25 фев 2026 | 20:41
  • 260
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 4835
  • 13
Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

  • 25 фев 2026 | 19:36
  • 2253
  • 0