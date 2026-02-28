Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Борис Начев с 8 точки, Падуа завърши 9-и в Италия

Борис Начев с 8 точки, Падуа завърши 9-и в Италия

  • 28 фев 2026 | 13:58
  • 101
  • 0
Борис Начев с 8 точки, Падуа завърши 9-и в Италия

Националът Борис Начев и отборът на Сонепар Падуа постигнаха осма победа в италианската Суперлига. Играчите на Якопо Кутини надделяха над Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:2 (16:25, 22:25, 25:22, 25:19, 15:13) в двубой от 21-и кръг на шампионата, изигран в "Паласпорт ди Кунео".

Падуа е с 19 точки (8 победи, 14 загуби) и завърши редовния сезон на девета позиция. Пиаченца е пети в подреждането с 44 точки (13 победи, 9 загуби).

Борис Начев бе титуляр и се отчете с 8 точки (1 ас, 1 блокада). Най-резултатен стана Давиде Гардини със 17 точки (2 аса, 1 блокада), с 14 точки приключи Тим Хелд (1 блокада). С по 11 точки се разписаха Велко Машулович и Андреа Труокио. За съперника Ефе Мандъраджъ бе над всички с 20 точки (1 ас, 1 блокада), със 17 точки завърши Емануел Леон (1 ас, 1 блокада).

В четвъртфиналите Пиаченца среща Валза Груп Модена. Двубоите започват на 8 март (събота).

Следвай ни:

Още от Волейбол

12 нови правила във волейбола, които ще се тестват това лято

12 нови правила във волейбола, които ще се тестват това лято

  • 28 фев 2026 | 07:58
  • 6399
  • 2
БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

  • 27 фев 2026 | 21:13
  • 1922
  • 1
Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

  • 26 фев 2026 | 18:00
  • 3694
  • 0
Помощник на Джанлоренцо Бленджини пое голям клуб в Египет

Помощник на Джанлоренцо Бленджини пое голям клуб в Египет

  • 26 фев 2026 | 17:54
  • 3214
  • 1
Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефолия на финал в Европа

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефолия на финал в Европа

  • 26 фев 2026 | 15:46
  • 993
  • 1
Треньор №1 Джанлоренцо Бленджини: В България има добри играчи, но и добри личности

Треньор №1 Джанлоренцо Бленджини: В България има добри играчи, но и добри личности

  • 26 фев 2026 | 12:46
  • 1813
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 6902
  • 22
Ботев (Враца) 0:0 Берое   

Ботев (Враца) 0:0 Берое   

  • 28 фев 2026 | 12:29
  • 4575
  • 9
Втора лига стартира с пет срещи

Втора лига стартира с пет срещи

  • 28 фев 2026 | 13:45
  • 1349
  • 1
11-те на Добруджа и Черно море

11-те на Добруджа и Черно море

  • 28 фев 2026 | 13:50
  • 412
  • 0
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 10795
  • 94
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 2875
  • 0