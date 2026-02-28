Борис Начев с 8 точки, Падуа завърши 9-и в Италия

Националът Борис Начев и отборът на Сонепар Падуа постигнаха осма победа в италианската Суперлига. Играчите на Якопо Кутини надделяха над Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:2 (16:25, 22:25, 25:22, 25:19, 15:13) в двубой от 21-и кръг на шампионата, изигран в "Паласпорт ди Кунео".

Падуа е с 19 точки (8 победи, 14 загуби) и завърши редовния сезон на девета позиция. Пиаченца е пети в подреждането с 44 точки (13 победи, 9 загуби).

Борис Начев бе титуляр и се отчете с 8 точки (1 ас, 1 блокада). Най-резултатен стана Давиде Гардини със 17 точки (2 аса, 1 блокада), с 14 точки приключи Тим Хелд (1 блокада). С по 11 точки се разписаха Велко Машулович и Андреа Труокио. За съперника Ефе Мандъраджъ бе над всички с 20 точки (1 ас, 1 блокада), със 17 точки завърши Емануел Леон (1 ас, 1 блокада).

В четвъртфиналите Пиаченца среща Валза Груп Модена. Двубоите започват на 8 март (събота).