Напрежението расте: какво да очакваме в 19-ти кръг в efbet Супер Волей

След категоричните резултати и силните домакински изяви в 18-ия кръг, предстоящите двубои обещават нови интриги както в битката за челните позиции, така и в долната част на класирането. Някои отбори ще търсят затвърждаване на добрата форма, а други - бърза реакция след загуби.

Славия - Пирин

28.02.2026 г., 17:00 ч.

Отборът на Славия влиза в срещата след тежко столично дерби, в което отстъпи категорично на шампиона и изпита сериозни затруднения в атака и организацията на блокадата. Това прави домакинството срещу Пирин добра възможност за реакция. Тимът от Разлог също идва след поражение с 0-3 у дома, което допълнително увеличава значението на директния сблъсък между два отбора, търсещи стабилност.

Черно море - Дунав

28.02.2026 г., 18:00 ч.

Черно море ще опита да се възстанови след чистата загуба от ЦСКА, в която варненци не успяха да противодействат на силния сервис и допуснаха повече грешки. Домакинството срещу Дунав изглежда ключово за връщане на увереността и събиране на важни точки.

ЦСКА - Нефтохимик 2010

28.02.2026 г., 19:00 ч.

Безспорно дербито на кръга противопоставя два отбора в отлична форма. ЦСКА записа убедителен успех с 3-0 над Черно море, демонстрирайки стабилен сервис и контрол върху грешките, като Хеймиш Хейзълден поведе отбора с 15 точки. От своя страна Нефтохимик 2010 също постигна категорична победа срещу Монтана, доминирайки във всички елементи на играта. Сблъсъкът противопоставя два тима с висока ефективност в атака и обещава битка на най-високо ниво.

Локомотив Авиа - Дея Спорт

01.03.2026 г., 18:00 ч.

Локомотив Авиа идва след впечатляващ гостуващ успех с 3-0, демонстрирайки зрялост в ключовите моменти и добра резултатност на водещите си реализатори. Срещу тях застава Дея Спорт, който спечели оспорван двубой срещу Берое с 3-1 и показа силна игра в атака и сервис. Очаква се един от най-равностойните мачове в кръга.

Берое 2016 - Монтана Волей

01.03.2026 г., 19:00 ч.

Берое 2016 ще търси отговор след поражението от Дея Спорт, въпреки че отборът показа равностойна игра на блокада и добри индивидуални изяви в нападение. Гостуващият Монтана Волей също ще бъде мотивиран след загубата от Нефтохимик, като тимът разполага с резултатни състезатели и потенциал да затрудни домакините.