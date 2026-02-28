12 нови правила във волейбола, които ще се тестват това лято

Административният борд на Международната федерация по волейбол (FIVB) утвърди пакет от тестови промени в правилата, регламентите и процедурите, които ще бъдат прилагани през сезон 2026.

Нововъведенията ще бъдат изпробвани по време на Волейболната лига на нациите 2026, Световните първенства за мъже и жени под 17 години, както и на континенталните първенства през 2026 година. Всяка евентуална промяна в Официалните правила на играта ще бъде обсъждана и оценявана в рамките на тестовия период.

Предложените мерки са част от по-широк процес на преглед на регулациите с цел подобряване динамиката на играта, опростяване на правилата и повишаване на разбирането и ангажираността на феновете.

Одобрените тестове засягат игрови ситуации, процедурите по видео проверките, комуникацията между треньор и съдия, както и протокола преди мач.

Тълкуване на двоен контакт с топката

Двойният контакт при разпределяне (втори удар) остава разрешен, при условие че топката остане в полето на същия отбор. В тази част не се предвижда промяна в правилото.

Грешка в ротацията - свободно разполагане на посрещащия отбор

Посрещащият отбор трябва да бъде в правилна ротация към момента на съдийския сигнал за сервис. След началото на сервис акцията обаче състезателите могат да се придвижват свободно. Напускането на правилната позиция може да стане още с първото движение на сервиращия - включително движение на ръцете или краката в началната фаза на сервиса.

Смени

Броят на смените в гейм се увеличава от шест на осем.

Състав на отбора

В турнирите под егидата на FIVB отборите ще могат да картотекират между 12 и 14 състезатели. В състава задължително трябва да присъства поне едно либеро, като е възможно да бъдат определени и двама на този пост измежду регистрираните състезатели. Това решение може да бъде взето до един час преди началото на срещата.

Контакт на топката с тавана

Ако при първо или второ докосване топката се удари в елемент от инфраструктурата над игралното поле и остане в полето на същия отбор, разиграването продължава. Ако след контакт с тавана топката премине в полето на противника, това ще се счита за грешка. При контакт със spider cam или „кран“ в рамките на игралното пространство ще се отсъжда преиграване (спорна топка).

Атакуващ удар при „задържане“ или „пренасяне“ (удължен контакт)

Правило 9.2.2 ще се прилага стриктно по отношение на атакуващите действия. Не се допуска задържане или хвърляне на топката. Няма да бъдат разрешени атакуващи действия с промяна на посоката чрез задържане, удари с две ръце, избутване, пренасяне или насочване с отворена длан. Разрешено остава единствено лекото „чукване“ (tip) с минимален контакт.

Маркиране на ситуация за видео проверка по време на разиграване

Отборите ще могат да отбелязват по време на разиграването ситуация, която потенциално биха оспорили след края му. Ако загубят разиграването, ще имат право да поискат само една от предварително отбелязаните акции. Действие не може да бъде оспорено, ако не е било предварително маркирано. Ако и двата отбора маркират ситуации в едно и също разиграване, ще се разглежда хронологично първата установена грешка. Към системата ще бъде интегриран бутона за начало на разиграването с цел по-бърз видеоанализ.

Докосвания в защита и при посрещане на сервис

Докосванията в защита и при посрещане на сервис ще бъдат включени в регламента за видео проверка. За промяна на първоначалното решение ще е необходимо ясно и видимо доказателство от видеозаписа. При липса на категорични кадри първоначалното съдийско решение остава в сила. Към този момент при докосване на топката от играч зад атакуващата линия, видеоповторение не можеше да бъде поискано.

Ограничаване на прекъсванията

След обявяване на резултата от видео проверка, отборът, който я е поискал, няма право да вземе тайм-аут преди началото на следващото разиграване. Отборът, който не е поискал проверката, запазва това право. Ограничението важи както при проверка след края на разиграване, така и при маркирани ситуации по време на него.

Съдийския сигнал

Няма да се използва съдийски сигнал при топка, която е паднала очевидно във или извън игралното поле, при сервис, който не премине мрежата, както и при явен блок-аут, довел директно до излизане на топката извън игралното поле.

Комуникация между треньор и първи съдия

Старши треньорът ще има право да се обърне към първия съдия с цел уточняване на вида на поискано преразглеждане със системата за видеоповторение или за разяснение на отсъждане. Оплаквания и официални протести остават недопустими.

Протокол за загряване

Въвеждат се два отделни 90-секундни периода за сервис в рамките на официалната загрявка на мрежата. Двата отбора ще използват заедно мрежата по време на атакуващата част от загрявката, но при сервиране всеки тим ще разполага с по 90 секунди самостоятелно на игрището (отделно) - първо отбор А, след това отбор Б. Промяната е насочена към повишаване безопасността на състезателите.