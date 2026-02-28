Джанлоренцо Бленджини: Ще бъда удовлетворен, ако се представим добре пред българска публика

България трябва да защитава чрез нови победи позициите си, извоювани по време на световното първенство по волейбол в Филипините през 2025- а. Категоричното си мнение специално за БНТ сподели селекционерът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини, избран преди дни за треньор на годината в България.

Джанлоренцо Бленджини, любител на всевъзможни спортове, специалист в световен мащаб в един от тях – волейбола. Човекът, който стана първият чужденец в историята, получил приза за треньор на годината у нас.

"За мен това означава много. Невероятно признание, чувство за гордост. Това показва, че сме постигнали нещо наистина значимо, преди всичко, не само във волейболен аспект, а и в социален. Работата ни е предизвикала вълнение у хората и е имала чудесен ефект върху тях", сподели той в интервю за БНТ.

Бленджини би бил удовлетворен от предоставянето на нова радост у хората, по време на европейското първенство през есента, част от което ще се проведе в България.

"За да ви отговоря, какво би ме накарало да съм удовлетворен, означава, че трябва да направя прогноза за Лигата на нациите и за европейското първенство. Аз не обичам да правя така. Не гледам конкретни позиции и места. Знам, че ще бъда доволен, ако се представим добре в първата фаза на шампионата на Стария континент пред българска публика", допълни италианецът.

Цялото интервю с италианския селекционер на мъжки представителен тим, гледайте в неделя, 1 март, в предаването "Арена спорт" по БНТ 1 от 12:30 часа.

Снимки: Sportal.bg