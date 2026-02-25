Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с успех №22

Волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) записа успех №22 в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха като гост над Факел-Ямал в Новий Уренгой с 3:0 (19:25, 25:18, 25:20) в мач от 27-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Двубоят в Новий Уренгой бе наблюдаван на живо от бившия селекционер на националния отбор на България Камило Плачи.

Италианският специалист е в Новий Уренгой по случай честванията на “30 години Факел”.

Камило Плачи бе треньор на Факел преди да поеме родния Хебър (Пазарджик).

Победата на Локомотив бе 22-а от начало на сезона и с актив от 65 точки (22 победи, 5 загуби) е на четвърто място във временното класиране.

