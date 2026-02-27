Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

  • 27 фев 2026 | 21:13
  • 468
  • 0
БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

Българска федерация по волейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора, предаде БТА.

"Ще се избират наставници на мъжките тимове (родени през 2008/2009 година - U20 и 2010/2011 година - U17, както и на женския (родени през 2008/2009 г. - U20)", се казва в съобщението родната волейболна централа.

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Управителният съвет на БФ Волейбол ще разгледа всички кандидатури, които отговарят на изискванията. Крайният срок за подаване на документи е 16 март.

През 2026 година за тези национални отбори предстоят следните състезания: Национален отбор за мъже под 17 години - Балканиада (4-8 август в Албания) и Световно първенство в Доха (19-29 август).

Спортист №2 на България Алекс Николов: Тати, изпреварих те
Спортист №2 на България Алекс Николов: Тати, изпреварих те

Национален тим мъже под 20 години - Квалификация за Европейско първенство, която ще се проведе в България (25-29 август).

Национален отбор за жени под 20 години - Квалификация за Европейски шампионат, която ще се проведе в Босна и Херцеговина (19-23 август).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

Мони Николов: Първият ми международен турнир беше в Новий Уренгой – ще го помня цял живот!

  • 26 фев 2026 | 18:00
  • 3364
  • 0
Помощник на Джанлоренцо Бленджини пое голям клуб в Египет

Помощник на Джанлоренцо Бленджини пое голям клуб в Египет

  • 26 фев 2026 | 17:54
  • 2683
  • 1
Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефолия на финал в Европа

Микаела Стоянова, Цветомира Миткова и Валефолия на финал в Европа

  • 26 фев 2026 | 15:46
  • 831
  • 1
Треньор №1 Джанлоренцо Бленджини: В България има добри играчи, но и добри личности

Треньор №1 Джанлоренцо Бленджини: В България има добри играчи, но и добри личности

  • 26 фев 2026 | 12:46
  • 1641
  • 1
Алекс Николов е реализатор №1 в Италия

Алекс Николов е реализатор №1 в Италия

  • 26 фев 2026 | 12:20
  • 7153
  • 2
Националите пускат екипите си от Световното на благотворителен търг

Националите пускат екипите си от Световното на благотворителен търг

  • 26 фев 2026 | 10:59
  • 771
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

ЦСКА 1948 задълбочи кризата в Славия и отново подгони Левски

  • 27 фев 2026 | 19:41
  • 27279
  • 102
"Лъвовете" не успяват да притеснят Норвегия, контузия в състава на България

"Лъвовете" не успяват да притеснят Норвегия, контузия в състава на България

  • 27 фев 2026 | 22:22
  • 6212
  • 14
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 32645
  • 41
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 42931
  • 54
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 60714
  • 145
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 30322
  • 5