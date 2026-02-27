БФВолейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора

Българска федерация по волейбол обявява конкурс за треньори на три национални отбора, предаде БТА.
"Ще се избират наставници на мъжките тимове (родени през 2008/2009 година - U20 и 2010/2011 година - U17, както и на женския (родени през 2008/2009 г. - U20)", се казва в съобщението родната волейболна централа.
Управителният съвет на БФ Волейбол ще разгледа всички кандидатури, които отговарят на изискванията. Крайният срок за подаване на документи е 16 март.
През 2026 година за тези национални отбори предстоят следните състезания: Национален отбор за мъже под 17 години - Балканиада (4-8 август в Албания) и Световно първенство в Доха (19-29 август).
Национален тим мъже под 20 години - Квалификация за Европейско първенство, която ще се проведе в България (25-29 август).
Национален отбор за жени под 20 години - Квалификация за Европейски шампионат, която ще се проведе в Босна и Херцеговина (19-23 август).