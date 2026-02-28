Алегри коментира дали планира раздяла с Милан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че твърдият титуляр в защитата на тима Матео Габия ще пропусне утрешното гостуване на Кремонезе поради контузия. От друга страна, треньорът потвърди, че най-вероятно нападателят Сантиаго Хименес ще поднови тренировки през следващата седмица. Той също така увери, че не планира раздяла с клуба въпреки слуховете.
Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан
“Ето, че стигнахме до март и се справяме сравнително добре, но можем и по-добре. Сега вече предстои сезонът да бъде решен. Март, април и май ще са решаващи за първенството и за квотите за Шампионската лига. Спускането започва от утре. След шест месеца без загуба всички усетихме негативната реакция. Във вторник бяхме малко зашеметени, но в сряда направихме добра тренировка. Рано или късно, щяхме да сбъркаме. Надявахме се да го избегнем, но се случи. Сега трябва да се върнем на правия път. Кремонезе имат качества и правят добър сезон. Милан няма гол в последните си три гостувания в Кремона: две нулеви ремита и една загуба. Последната победа е през 1993/94, а предходната година, при Фабио Капело, мачът завърши наравно 1:1.
Габия е аут, тъй като все още се възстановява от възпаление. Надяваме се, че ще се завърне възможно най-скоро. На Рубен Лофтъс-Чийк пък му оправиха зъбите. Хименес завърши цялата си предварителна подготовка. Така че той е в добро състояние и може да започне отборни тренировки тази седмица. Това е добър знак и добро възстановяване. Този състав идва всеки ден на “Миланело” с желанието да се подобрява и да постига най-доброто. Разбира се, трябва да се имат предвид и конкурентите. Интер прави отлични неща и е спечлил 21 от 26 мача. Точките, които ние имаме, са заслужени. Стигнахме до март, това беше зелта. Сега гледаме мач за мач с амбицията да вземем възможно най-много точки. На 25 май ще видим къде се намираме.
Всичките ми четирима нападатели се справят добре. Не знам кого ще пусна утре, но ще имаме нужда от смени в последния половин час. Кристиан Пулишич се подобри физически и психически, като ще се върне към головете. Важното е, че всички се справят добре. Това, че Юсуф Фофана, Адриен Рабио и Алексис Салемакерс “висят” с картони преди дербито с Интер? Най-важният мач е утрешният. Щом двубоят приключи, който е на разположение, ще бъде на линия за сдербито. Който е наказан, ще отиде на трибуните. ВАР при поискване? Това има предимства и недостатъци. Необходимо е да се проучи, не може просто да подхвърляме разни неща. Те трябва да са завършени, когато ги изпробваме, защото не можеш просто да се отметнеш от решението си.
Съдийството? Съветът ми е като отбор да гледаме нашата си работа. Един инцидент не може да повлияе на мача. Не бива да се оправдаваме с гол, дузпа, фал или недаден фал. Иначе ще тръгнем в грешната посока. Трябва да сме добри в справянето с неочакваното. Има толкова много такива ситуации и е необходимо да можем да се справяме с тях. Ако изостанеш или направиш дузпа, това не бива да ти влияе. Трябва да се фокусираме върху предстоящия мач. Дали ще напусна през лятото? С клуба сме в пълно единодушие. Както е нормално при дискусиите, може да има разминавания във възгледите. Важно е всички да работят за доброто на Милан. Много се радвам, че се завърнах в клуба след 15 години и че работя с прекрасна група момчета. Клубът планира и структурира бъдещето на Милан. За да го направим, трябва да постигнем най-важния резултат. До март се справихме доста добре. Сега трябва да видим дали сме достатъчно добри да останем там, или да направим последната стъпка. Има връзка между мен и клуба ”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.
