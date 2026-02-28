Алегри коментира дали планира раздяла с Милан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри потвърди, че твърдият титуляр в защитата на тима Матео Габия ще пропусне утрешното гостуване на Кремонезе поради контузия. От друга страна, треньорът потвърди, че най-вероятно нападателят Сантиаго Хименес ще поднови тренировки през следващата седмица. Той също така увери, че не планира раздяла с клуба въпреки слуховете.

“Ето, че стигнахме до март и се справяме сравнително добре, но можем и по-добре. Сега вече предстои сезонът да бъде решен. Март, април и май ще са решаващи за първенството и за квотите за Шампионската лига. Спускането започва от утре. След шест месеца без загуба всички усетихме негативната реакция. Във вторник бяхме малко зашеметени, но в сряда направихме добра тренировка. Рано или късно, щяхме да сбъркаме. Надявахме се да го избегнем, но се случи. Сега трябва да се върнем на правия път. Кремонезе имат качества и правят добър сезон. Милан няма гол в последните си три гостувания в Кремона: две нулеви ремита и една загуба. Последната победа е през 1993/94, а предходната година, при Фабио Капело, мачът завърши наравно 1:1.

🗣️ Allegri conference press: "After six months without losing, we all felt the blow. On Tuesday we were all a bit stunned, then on Wednesday we had a good training session. You have to switch your mindset sooner or later we were bound to slip up. Now we need to get back to… pic.twitter.com/kuCGT52TLD — Milan Posts (@MilanPosts) February 28, 2026

Габия е аут, тъй като все още се възстановява от възпаление. Надяваме се, че ще се завърне възможно най-скоро. На Рубен Лофтъс-Чийк пък му оправиха зъбите. Хименес завърши цялата си предварителна подготовка. Така че той е в добро състояние и може да започне отборни тренировки тази седмица. Това е добър знак и добро възстановяване. Този състав идва всеки ден на “Миланело” с желанието да се подобрява и да постига най-доброто. Разбира се, трябва да се имат предвид и конкурентите. Интер прави отлични неща и е спечлил 21 от 26 мача. Точките, които ние имаме, са заслужени. Стигнахме до март, това беше зелта. Сега гледаме мач за мач с амбицията да вземем възможно най-много точки. На 25 май ще видим къде се намираме.

🗣️ Allegri conference press: "Giménez has completed his reconditioning work, he’s in good shape and it’s possible that from this week he’ll return to training with the team. That’s a positive sign." pic.twitter.com/szelxIG8OJ — Milan Posts (@MilanPosts) February 28, 2026

Всичките ми четирима нападатели се справят добре. Не знам кого ще пусна утре, но ще имаме нужда от смени в последния половин час. Кристиан Пулишич се подобри физически и психически, като ще се върне към головете. Важното е, че всички се справят добре. Това, че Юсуф Фофана, Адриен Рабио и Алексис Салемакерс “висят” с картони преди дербито с Интер? Най-важният мач е утрешният. Щом двубоят приключи, който е на разположение, ще бъде на линия за сдербито. Който е наказан, ще отиде на трибуните. ВАР при поискване? Това има предимства и недостатъци. Необходимо е да се проучи, не може просто да подхвърляме разни неща. Те трябва да са завършени, когато ги изпробваме, защото не можеш просто да се отметнеш от решението си.

🗣️ Allegri conference press: "Leão–Pulisic chemistry? The fact is that all four forwards are doing well and I still don’t know who will start. Tomorrow, in the last half hour, we’ll need those coming off the bench. Pulisic is in good condition he’ll definitely get back to… pic.twitter.com/V0mObg4Ic9 — Milan Posts (@MilanPosts) February 28, 2026

Съдийството? Съветът ми е като отбор да гледаме нашата си работа. Един инцидент не може да повлияе на мача. Не бива да се оправдаваме с гол, дузпа, фал или недаден фал. Иначе ще тръгнем в грешната посока. Трябва да сме добри в справянето с неочакваното. Има толкова много такива ситуации и е необходимо да можем да се справяме с тях. Ако изостанеш или направиш дузпа, това не бива да ти влияе. Трябва да се фокусираме върху предстоящия мач. Дали ще напусна през лятото? С клуба сме в пълно единодушие. Както е нормално при дискусиите, може да има разминавания във възгледите. Важно е всички да работят за доброто на Милан. Много се радвам, че се завърнах в клуба след 15 години и че работя с прекрасна група момчета. Клубът планира и структурира бъдещето на Милан. За да го направим, трябва да постигнем най-важния резултат. До март се справихме доста добре. Сега трябва да видим дали сме достатъчно добри да останем там, или да направим последната стъпка. Има връзка между мен и клуба ”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

🗣️ Allegri conference press: Leaving? "There is complete harmony with the club we discuss things and talk regularly. Of course, people may see things differently, but the important thing is that everyone works for the good of Milan." pic.twitter.com/tkM4lyGYt6 — Milan Posts (@MilanPosts) February 28, 2026

