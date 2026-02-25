Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри оценява бъдещето си в клуба и желанието си да остане начело след края на настоящия сезон, информира “СпортИталия”. Причина за сериозните съмнения, породени в специалиста, са действията на ръководството и недоволството му от работата на трансферния пазар, допълва изданието. Разочароващите резултати в последно време срещу Комо и Парма също не са допринесли за успокояване на породилото се напрежението между двете страни, но все пак окончателно решение не е взето, а разговори тепърва ще бъдат водени.

Съдийски шеф пренебрегна претенциите на Милан, но призна за ощетяване на Наполи

Алегри има договор с “росонерите” до лятото на 2027 година, в което се съдържа и опция за удължаването му с още един сезон при определени условия. Представянето на Милан под ръководството на специалиста надминава първоначалните очаквания и в момента те са втори, но на десет точки зад градския съперник Интер след изиграни 26 мача в Серия А.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages