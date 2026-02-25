Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

  • 25 фев 2026 | 13:47
  • 828
  • 2

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри оценява бъдещето си в клуба и желанието си да остане начело след края на настоящия сезон, информира “СпортИталия”. Причина за сериозните съмнения, породени в специалиста, са действията на ръководството и недоволството му от работата на трансферния пазар, допълва изданието. Разочароващите резултати в последно време срещу Комо и Парма също не са допринесли за успокояване на породилото се напрежението между двете страни, но все пак окончателно решение не е взето, а разговори тепърва ще бъдат водени.

Съдийски шеф пренебрегна претенциите на Милан, но призна за ощетяване на Наполи
Съдийски шеф пренебрегна претенциите на Милан, но призна за ощетяване на Наполи

Алегри има договор с “росонерите” до лятото на 2027 година, в което се съдържа и опция за удължаването му с още един сезон при определени условия. Представянето на Милан под ръководството на специалиста надминава първоначалните очаквания и в момента те са втори, но на десет точки зад градския съперник Интер след изиграни 26 мача в Серия А.

Снимки: Gettyimages

