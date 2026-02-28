Популярни
Раул Фернандес: Наслаждавах се на шоуто на Марк и Педро пред мен

  • 28 фев 2026 | 11:31
  • 226
  • 0
Раул Фернандес: Наслаждавах се на шоуто на Марк и Педро пред мен

Раул Фернандес направи най-добрия си старт на сезон в MotoGP в кариерата, след като завърши трети в днешния спринт на пистата „Бурирам“ в Тайланд.

След него пилотът на Тракхаус Априлия благодари на своя тим за свършената работа след края на петъчните тренировки, в които той остана извън топ 10 и трябваше да минава през първата фаза на квалификацията. Испанецът също така призна, че за момент и той е станал просто фен по време на спринта, тъй като не е натискал много и просто се е наслаждавал на дуела за победата между Педро Акоста и Марк Маркес пред него.

Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес
Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес

„Трудно ми е да повярвам. Както казах и сутринта след квалификацията, това беше за отбора. Той и Априлия свършиха много добра работа. Днес усещането беше много добро. Обикновено в спринта с меката гума не ми харесва много, но днес свършихме много добра работа. Утре състезанието ще бъде дълго.

„Днес внимавах, защото знаех, че имам преднина пред Хорхе (Мартин). Наслаждавах се на шоуто на Марк и Педро пред мен, беше фантастично. Може за утре ще намерим нещо повече на правите, защото аз изоставах от тях на правите.

„Като цяло се радвам как започвам. За първи път стартирам сезона в MotoGP с точки в първата надпревара, така че съм много доволен“, заяви Фернандес.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
