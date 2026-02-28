За първи път в своята кариера Педро Акоста е лидер в генералното класиране в MotoGP благодарение на факта, че испанецът спечели първия спринт за сезона в кралския клас в Тайланд.
По този начин той става и първия пилот на КТМ, който повежда в MotoGP от дебюта на австрийската марка в кралския клас през 2017 година насам. Акоста води с три точки пред световния шампион Марк Маркес, а трети с пасив от пет пункта е завършилият трети на „Бурирам“ Раул Фернандес.
Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Тайланд:
Педро Акоста – 12 точки
Марк Маркес – 9
Раул Фернандес – 7
Ай Огура – 6
Хорхе Мартин – 5
Брад Биндър – 4
Жоан Мир – 3
Фабио Ди Джанантонио – 2
Франческо Баная – 1
Лука Марини – 0
Алекс Маркес – 0
Йоан Зарко – 0
Диого Морейра – 0
Франко Морбидели – 0
Джак Милър – 0
Фабио Куартараро – 0
Енеа Бастианини – 0
Алекс Ринс – 0
Маверик Винялес – 0
Топрак Разгатлиоглу – 0
Микеле Пиро – 0
Марко Бедзеки – 0
Снимки: Sportal.bg