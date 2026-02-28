Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Тайланд

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Тайланд

  • 28 фев 2026 | 10:49
  • 116
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Тайланд

За първи път в своята кариера Педро Акоста е лидер в генералното класиране в MotoGP благодарение на факта, че испанецът спечели първия спринт за сезона в кралския клас в Тайланд.

По този начин той става и първия пилот на КТМ, който повежда в MotoGP от дебюта на австрийската марка в кралския клас през 2017 година насам. Акоста води с три точки пред световния шампион Марк Маркес, а трети с пасив от пет пункта е завършилият трети на „Бурирам“ Раул Фернандес.

Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес
Педро Акоста с първи успех в MotoGP след титаничен дуел с Марк Маркес

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Тайланд:

  1. Педро Акоста – 12 точки

  2. Марк Маркес – 9

  3. Раул Фернандес – 7

  4. Ай Огура – 6

  5. Хорхе Мартин – 5

  6. Брад Биндър – 4

  7. Жоан Мир – 3

  8. Фабио Ди Джанантонио – 2

  9. Франческо Баная – 1

  10. Лука Марини – 0

  11. Алекс Маркес – 0

  12. Йоан Зарко – 0

  13. Диого Морейра – 0

  14. Франко Морбидели – 0

  15. Джак Милър – 0

  16. Фабио Куартараро – 0

  17. Енеа Бастианини – 0

  18. Алекс Ринс – 0

  19. Маверик Винялес – 0

  20. Топрак Разгатлиоглу – 0

  21. Микеле Пиро – 0

  22. Марко Бедзеки – 0

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

Майкъл Иванов възобновява състезателната си кариера

  • 28 фев 2026 | 09:25
  • 294
  • 0
Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

  • 28 фев 2026 | 09:05
  • 464
  • 0
Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

Антонели обясни какъв шок очаква отборите в Мелбърн

  • 28 фев 2026 | 08:46
  • 2329
  • 0
Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

Бедзеки с колоритен коментар след падането си в края на квалификацията

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 602
  • 0
И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

И падане не можa да спре Марко Бедзеки да спечели полпозишъна в Тайланд

  • 28 фев 2026 | 06:41
  • 3359
  • 1
Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

Проблеми с каските на част от пилотите в MotoGP в началото на сезона

  • 28 фев 2026 | 05:20
  • 975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 398
  • 3
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 6209
  • 55
Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

Добруджа и Черно море са в различно настроение - кой ще надделее?

  • 28 фев 2026 | 08:00
  • 2118
  • 5
Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

  • 28 фев 2026 | 07:30
  • 2375
  • 0
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:06
  • 1497
  • 0
Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

Клубовете от елита дават 59 млн. евро за заплати

  • 28 фев 2026 | 01:30
  • 7464
  • 5