Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Тайланд

За първи път в своята кариера Педро Акоста е лидер в генералното класиране в MotoGP благодарение на факта, че испанецът спечели първия спринт за сезона в кралския клас в Тайланд.

По този начин той става и първия пилот на КТМ, който повежда в MotoGP от дебюта на австрийската марка в кралския клас през 2017 година насам. Акоста води с три точки пред световния шампион Марк Маркес, а трети с пасив от пет пункта е завършилият трети на „Бурирам“ Раул Фернандес.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Тайланд:

Педро Акоста – 12 точки Марк Маркес – 9 Раул Фернандес – 7 Ай Огура – 6 Хорхе Мартин – 5 Брад Биндър – 4 Жоан Мир – 3 Фабио Ди Джанантонио – 2 Франческо Баная – 1 Лука Марини – 0 Алекс Маркес – 0 Йоан Зарко – 0 Диого Морейра – 0 Франко Морбидели – 0 Джак Милър – 0 Фабио Куартараро – 0 Енеа Бастианини – 0 Алекс Ринс – 0 Маверик Винялес – 0 Топрак Разгатлиоглу – 0 Микеле Пиро – 0 Марко Бедзеки – 0

Снимки: Sportal.bg