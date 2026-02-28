Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

Лиам Лоусън каза, че има само едно по-голямо притеснение за колата на Рейсинг Булс преди началото на новия сезон във Формула 1 и то е свързано с липсата на постоянство в нейното представяне.
От коментарита на новозеландеца става ясно, че неговите притеснения са свързани с поведението на колата във фазите на спиране и влизане в завоите. Все пак Лоусън е останал удовлетворен от напредък, който в Рейсинг Булс са направили в последния ден на тестовете в Бахрейн миналата седмица.
„Може би единственото нещо е, че не е много постоянна. В последния ден спирането и влизането в завоите не беше много лошо за нас. Изпробвахме много неща в момента. Някои от тях не работят, но други са много позитивни.
„Не мисля, че в момента имаме някакъв голям проблем или ограничение. Просто трябва да съберем нещата и да се подготвим възможно най-добре. В Мелбърн нещата ще са много, много различни спрямо тук“, обясни Лоусън след края на тестовете в Бахрейн.
Снимки: Gettyimages