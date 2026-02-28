Популярни
Какво притеснява най-много Лиам Лоусън в колата на Рейсинг Булс?

  • 28 фев 2026 | 09:05
  • 171
  • 0

Лиам Лоусън каза, че има само едно по-голямо притеснение за колата на Рейсинг Булс преди началото на новия сезон във Формула 1 и то е свързано с липсата на постоянство в нейното представяне.

От коментарита на новозеландеца става ясно, че неговите притеснения са свързани с поведението на колата във фазите на спиране и влизане в завоите. Все пак Лоусън е останал удовлетворен от напредък, който в Рейсинг Булс са направили в последния ден на тестовете в Бахрейн миналата седмица.

„Може би единственото нещо е, че не е много постоянна. В последния ден спирането и влизането в завоите не беше много лошо за нас. Изпробвахме много неща в момента. Някои от тях не работят, но други са много позитивни.

„Не мисля, че в момента имаме някакъв голям проблем или ограничение. Просто трябва да съберем нещата и да се подготвим възможно най-добре. В Мелбърн нещата ще са много, много различни спрямо тук“, обясни Лоусън след края на тестовете в Бахрейн.

Снимки: Gettyimages

