  2. Етър
  Иван Иванов се оплака: Явно ние не сме годни за такива терени

Иван Иванов се оплака: Явно ние не сме годни за такива терени

  • 24 фев 2026 | 19:34
  • 430
  • 1

Старши треньорът на Етър Иван Иванов говори след загубата на своя тим от Янтра. “Болярите” загубиха с 0:4 като гости, а специалистът се оплака от терена.

Янтра прегази Етър в Габрово
Янтра прегази Етър в Габрово

“Не искам да коментирам състоянието на отборите. Янтра се адаптира по-добре към условията за игра, поздравявам ги. Показаха, че нашият отбор има слабост към адаптацията на терените.

Не ми се коментира, наистина. Поздравявам Янтра за мача, който изиграха на този терен. Явно ние не сме годни за такива терени.

Тежко е, при 2:0, когато противникът усеща, че инициативата е в тяхна полза. Когато не ни се получат някои комбинации, стъпиш върху почвата и ти мека, стават такива неща и губиш.

Няма как преди 1 седмица на хубав, бърз терен да се получават нещата, а тук на такъв терен да е друго”, заяви Иванов.

