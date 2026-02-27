Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  Етър раздава безплатни мартеници преди двубоя срещу Миньор

Етър раздава безплатни мартеници преди двубоя срещу Миньор

  • 27 фев 2026 | 14:38
  • 59
  • 0
210 безплатни мартеници с емблемата на Етър ще бъдат раздадени преди утрешния мач срещу Миньор (Перник). "Болярите" приемат "чуковете" в търсене на първа пролетна победа, а мачът е от 14:00 ч. на стадион "Ивайло".

Инициативата за мартениците е на младата привърженичка на "виолетовите" Теодора Стоянова и нейното семейство. Те лично са финансирали проекта и участвали в сглобяването на мартениците. Страхотният жест е в навечерието на Баба Марта, тъй като етърци играят ден по-рано на 28 февруари.

Преди мача мартениците ще бъдат раздадени на футболистите, ръководството и спортно-техническия щаб, както и на всички желаещи фенове по трибуните.

"Нека посрещнем Баба Марта заедно – със здраве, късмет и много победи за любимия отбор!", пожела Теодора Стоянова.

