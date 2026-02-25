Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)
Локо (ГО) се подсили с нападател

  • 25 фев 2026 | 20:14
  • 449
  • 0
Играещият във Втора футболна лига отбор на ОФК Локомотив Горна Оряховица представи новото си попълнение в атака – Иван Василев, който идва от Янтра (Габрово), тим от същата дивизия.

"Нападателят се присъединява към „железничарите“ с амбиция, характер и силно желание за доказване. Иван е футболист с отличен голов нюх, агресия в наказателното поле и постоянна работа без топка – качества, които напълно отговарят на черно-бялата идентичност на клуба", обявиха от новия му клуб на официалната си страница в интернет.

"Иван е продукт на школата на Ботев Пловдив, а за последно бе част от Янтра (Габрово). С мачове в Първа и Втора лига за отборите на: Ботев Пловдив, Янтра Габрово, Етър, Ботев Враца, Крумовград винаги е правил впечатление с физическата си мощ и непримиримост на терена. Ръководството и спортно-техническият щаб вярват, че Василев ще внесе още повече острота и ефективност в нападение и ще бъде ключова фигура в предстоящите битки".

„Горд съм, че ставам част от Локомотив Горна Оряховица. Ще се раздавам във всеки мач и ще работя за отбора и феновете“, заяви Иван Василев.„Железничарите“ от Горна Оряховица са на 7-о място във второто ниво на футбола с 25 точки от 20 мача. Следващата им среща е в събота като гости на Черноморец 1919 (Бургас).

