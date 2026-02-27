Бивш юноша на Левски и ЦСКА предпочита в чужбина пред Втора лига

Популярни
Българският футболист Милен Манчев е изправен пред ключов момент в кариерата си. 26-годишният състезател, който може да играе като централен защитник или дефанзивен халф, за последно бе част от третия отбор на Вердер Бремен, но гледа към по-сериозна крачка в кариерата си и развитие в професионалния футбол. Интересен факт от биографията му е, че като юноша е преминал през школите на двата гранда – Левски и ЦСКА, преди да поеме по пътя си извън България. Вече шест години и половина той не е играл у нас. Първо заминава за САЩ, където учи психология и спортна наука, съчетавайки образованието с футбола, а след това продължава развитието си в Германия.

В момента Манчев има две оферти от клубове от Втора лига в България, но желанието му е да продължи кариерата си в чужбина. Като предпочитани дестинации посочва Естония, Люксембург и страни от Скандинавския полуостров, където вижда по-добра перспектива за професионално развитие и стабилност.

"За мен е нещо ново отново да съм в България, последните шест години и половина съм извън страната. Две години и половина учих в Америка психология и спортна наука, след което получих оферта за Германия и заминах да се развивам там. Имам шансове да продължа кариерата си в България, което всъщност ме накара да се прибера. След моето положително развитие в третия отбор на Вердер искам да продължа в по-малка държа като България, Естония, Люксембург, но да играя професионален футбол. Имам две опции за отбор в България от Втора лига. Чакам да видя как ще се развият нещата. Ако пък има ново 20 то е по-вероятно да е от чужбина. Най-вероятно в Скандинавия. Трансферният прозорец там все още е отворен", каза Манчев.

Предстои бранителят да вземе окончателно решение за следващата си крачка, като амбицията му е ясна – устойчиво присъствие на професионалната сцена и ново предизвикателство по-скоро извън България.

