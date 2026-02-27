Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  3. Красимир Бислимов: Има къде да крадем точки навън

  • 27 фев 2026 | 13:43
Спартак (Плевен) гостува на Пирин в мач от 22-рия кръг на Втора лига с надеждата да се измъкне от зоната на изпадащите, след като изостава на 5 точки от спасителното 14-о място. Старши треньорът на тима Красимир Бислимов изведе играчите на последна тренировка днес, като времето в последните дни позволява тя да се проведе на естествен терен. След заниманието днес те ще заминат за Благоевград.

Срещата е в събота, 28 февруари, от 14:00 часа на стадион "Христо Ботев" в югозападния град.

"Всеки мач е важен за нас и се надявам, че ще успеем да направим нещо. Мисля си, че има къде да крадем точки навън. Надявам се, че ще се получат нещата. Важното е всички да са здрави", каза Бислимов преди съботния сблъсък.

Заради обилния снеговалеж през миналия уикенд двубоят на Спартак срещу Беласица беше отложен и футболистите на тима почиваха, което е и малко успокоение, че имат една среща повече за наваксване на пасива.

Отложиха още един двубой от Втора лига
Отложиха още един двубой от Втора лига

"Има положителен ефект от това, тъй като може играчите могат да се отърсят от напрежението. Все пак сме млад отбор, който не е напълно стикован още", добави той.

Последните три отбора в крайното класиране на Втора лига изпадат в аматьорските групи, като в момента там се намират Севлиево, Спартак (Плевен) и Беласица, а непосредствено пред тях е Марек.

