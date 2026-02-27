Киву: Обръщаме страницата и продължаваме напред

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву вярва, че отборът му ще успее да преодолее изненадващото отпадане от Бодьо/Глимт в Шампионската лига и ще се пренастрои за мачовете от вътрешното първенство.

Интер претърпя европейски провал във вторник, след като загуби у дома от норвежката сензация и отпадна в плейофния кръг с общ резултат 2:5.

Отпадането на клуба от Шампионската лига е в противоречие с отличната форма в Серия “А”, където Интер има 10-точкова преднина на върха след 13 победи от последните си 14 мача в шампионата.

Дженоа гостува на "Сан Сиро" в събота и Киву призова играчите си да гледат напред в опита си да се възстановят от двете поредни загуби от Бодьо/Глимт.

"Трудно е да намериш енергия, когато играеш на всеки три дни. Не мога да искам повече от моите момчета, тъй като те опитаха всичко срещу Бодьо/Глимт. Ако бяхме успели да преодолеем тази патова ситуация, може би щяхме да предизвикаме повече ентусиазъм, но беше толкова трудно, когато те се защитаваха с 10 души”, сподели румънецът.

“Има голямо разочарование, тъй като искахме да бъдем конкурентноспособни в Европа, но играхме срещу отбор, който изигра четири мача през последните три месеца. Всички те в Шампионската лига. Обръщаме страницата и продължаваме напред. Това е Шампионската лига, трябва да отдадем заслуженото на опонентите си и на това, което те постигнаха", коментира Киву.

Снимки: Imago