  Интер
  2. Интер
Киву: Обръщаме страницата и продължаваме напред

  27 фев 2026 | 23:19
Старши треньорът на Интер Кристиан Киву вярва, че отборът му ще успее да преодолее изненадващото отпадане от Бодьо/Глимт в Шампионската лига и ще се пренастрои за мачовете от вътрешното първенство.

Интер претърпя европейски провал във вторник, след като загуби у дома от норвежката сензация и отпадна в плейофния кръг с общ резултат 2:5.

Въпреки провала с Бодьо: Интер предлага подобрен договор на Киву
Въпреки провала с Бодьо: Интер предлага подобрен договор на Киву

Отпадането на клуба от Шампионската лига е в противоречие с отличната форма в Серия “А”, където Интер има 10-точкова преднина на върха след 13 победи от последните си 14 мача в шампионата.

Дженоа гостува на "Сан Сиро" в събота и Киву призова играчите си да гледат напред в опита си да се възстановят от двете поредни загуби от Бодьо/Глимт.

Марота за слуховете за Симеоне: Фалшива новина
Марота за слуховете за Симеоне: Фалшива новина

"Трудно е да намериш енергия, когато играеш на всеки три дни. Не мога да искам повече от моите момчета, тъй като те опитаха всичко срещу Бодьо/Глимт. Ако бяхме успели да преодолеем тази патова ситуация, може би щяхме да предизвикаме повече ентусиазъм, но беше толкова трудно, когато те се защитаваха с 10 души”, сподели румънецът.

“Има голямо разочарование, тъй като искахме да бъдем конкурентноспособни в Европа, но играхме срещу отбор, който изигра четири мача през последните три месеца. Всички те в Шампионската лига. Обръщаме страницата и продължаваме напред. Това е Шампионската лига, трябва да отдадем заслуженото на опонентите си и на това, което те постигнаха", коментира Киву.

Снимки: Imago

