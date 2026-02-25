Въпреки провала с Бодьо: Интер предлага подобрен договор на Киву

Румънският треньор Кристиан Киву ще удължи договора си с Интер до 2028 г., с опция за още една година, пише журналистът Николо Скира в социалната платформа X. Според източника специалистът ще получи и увеличение на заплатата си.

Киву: Интер не беше достатъчно конкурентен

Новината идва ден след провала на "нерадзурите" в плейофите на Шампионската лига. Интер загуби и домакинския реванш от норвежкия Бодьо/Глимт с 1:2 и отпадна от надпреварата с общ резултат 2:5. Въпреки този неуспех в турнира на богатите обаче, миланският гранд има комфортен аванс на върха в Серия А пред градския съперник Милан, а освен това е на полуфиналите за Купата на Италия.

🚨 Excl. - Cristian #Chivu is getting closer to extend his contract with #Inter until 2028 + option for 2029. He will also receive an increase in salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 25, 2026

45-годишният Киву стана старши треньор на Интер през юни 2025 г., като наследи Симоне Индзаги. Преди това е работил в младежките отбори на Парма и Интер. По време на футболната си кариера е играл за Интер, Рома, Аякс и Решица.

