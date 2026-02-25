Марота за слуховете за Симеоне: Фалшива новина

Президентът на Интер Джузепе Марота отрече категорично появилите се слухове, че "нерадзурите" имат договорка с Диего Симеоне да застане начело на тима от следващия сезон. Такива информации се паявиха вчера в испанските медии. Босът обаче нарече това "фалшива новина".

"Това е фалшива новина, дори няма смисъл да говорим за нещо такова. Изключително щастливи сме от Кристиан Киву. Късметът е част от футбола, но треньорът до момента доказва, че е достоен да бъде начело на Интер", категоричен е Марота.

Президентът заяви това преди началото на мача с Бодьо/Глимт в Шампионската лига. Той обаче едва ли е останал толкова доволен след изхода на двубоя (1:2) и отпадането на Интер от турнира.