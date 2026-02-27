Популярни
»
Ивайло Петков спечели сребро на Балканиадата по карате в Босна и Херцеговина

  27 фев 2026 | 18:38
  • 149
  • 0
Ивайло Петков спечели сребро на Балканиадата по карате в Босна и Херцеговина

Ивайло Петков спечели сребърен медал на Балканското първенство по карате за мъже, жени и ветерани, което се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Българинът стана втори на кумите в категория над 35 години до 85 килограма. В оспорван финал в категорията Петков загуби от Корай Дас от Турция и взе среброто, съобщават от БНФ Карате.

Робърт Уитакър разкри естественото си тегло и обяви, че качва категорията
Робърт Уитакър разкри естественото си тегло и обяви, че качва категорията

Oколо 1000 спортисти и членове на делегации от 13 балкански страни участват на 28-а Балканиада за мъже и жени и 9-а за ветерани в Баня Лука.

UFC може да похарчи до 60 милиона долара за събитието в Белия дом
UFC може да похарчи до 60 милиона долара за събитието в Белия дом
