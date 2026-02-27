Още два медала си гарантираха българските боксьори на турнира по бокс "Странджа"

Българските боксьори продължават отличната серия от четвъртфиналите на Купа „Странджа“. Рами Киуан и Уилиам Чолов се класираха за полуфиналите в 77-ото издание на боксовия турнир и си гарантираха минимум бронзови медали.

В категория до 75 килограма Киуан се справи с една от младите надежди на българския бокс Сами Халил. Световният вицешампион и европейски златен медалист показа надмощие в този изцяло български четвъртфинал. Водещият ни боксьор в мъжкия национален отбор се поздрави с успех с 5:0 гласа и ще играе утре на полуфиналите срещу Александру Булеу (Румъния).

18-а поредна победа на Радослав Росенов на "Странджа"

При 80-килограмовите Уилиам Чолов записа нова победа на сметката си. Националът ни се справи с белгиеца Ноа Хаджит с категоричното 5:0 съдийски гласа. С много техника и добро движение по ринга Чолов не даде големи шансове на съперника си, продължавайки към полуфиналите. За място на финал в събота вечерта той ще срещне Павло Илюша (Украйна).

Ясен Радев на полуфинал на "Странджа"

