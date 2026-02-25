Робърт Уитакър разкри естественото си тегло и обяви, че качва категорията

Бившият шампион на UFC в средна категория, Робърт Уитакър, потвърди, че предстои голяма промяна в кариерата му.

От известно време Уитакър обмисля преминаване в полутежка категория и изглежда, че ще направи своя дебют в дивизията това лято. Той идва след две поредни загуби – от настоящия шампион в средна категория Хамзат Чимаев и от Рение де Ридер.

Въпреки че Уитакър (26-9 MMA, 17-7 UFC) никога не е пропускал да влезе в категорията си, както в полусредна, така и в средна, той се чуди дали свалянето на килограми не пречи на представянето му.

„Сега се концентрирам“, заяви Уитакър пред Submission Radio. „Насочвам се към юни. Искам да вляза там. Искам да се бия отново. Най-вероятно искам да се бия през юни в категория до 93 килограма. Ще опитам. Знам, че има много скептици – малък бил, това-онова. Млъкнете, пичове. Искам да опитам. Намирам се в края на кариерата си, така че трябва да пробвам, вместо просто да мисля какво би станало, ако... Отдавна си играя с тази идея. По време на почивката тренирах с по-високо тегло.“

„Искам да се концентрирам и да премина в тази категория. Нямам никакво съмнение, че мога да вляза в средна категория. Все още мога. Мога да сваля килограмите, но просто не знам дали извличам най-доброто от себе си, когато трябва да свалям толкова, защото представянето в лагера наистина страда в края на процеса по сваляне на тегло, и много бойци могат да го потвърдят. Не знам. Ще пробвам нещо различно. Това е моят живот.“

Уитакър разкри, че теглото му извън състезателен период е над лимита на полутежка категория.

„Ще се опитам да кача малко мускули, но няма да прекалявам“, каза Уитакър. „Така или иначе съм тежък в ежедневието. Тежък съм. Движа се около 107-108 килограма, без да се напрягам. Очевидно не съм изчистен, така че искам да се опитам да сваля малко, да се изчистя, просто да тренирам нахранен, напълно зареден с енергия и да извлека максимума от лагерите си, и за първи път да се чувствам добре в седмицата преди битката.“