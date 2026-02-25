UFC може да похарчи до 60 милиона долара за събитието в Белия дом

Организацията UFC продължава подготовката за безпрецедентното си събитие в Белия дом, като според последни информации разходите за него може да достигнат колосалната сума от 60 милиона долара.

Изпълнителният директор на UFC, Дейна Уайт, вече обяви, че предстоящата галавечер на 14 юни ще бъде едно от най-скъпите начинания в историята на компанията. Макар точните разходи да не са оповестени официално, нов репортаж на "Puck" предполага, че UFC може да похарчи „до 60 милиона долара“ за организирането на уникалното по рода си събитие, което е част от честванията „Америка 250“ на президента Доналд Тръмп. Не е ясно дали тази сума включва и хонорарите на бойците.

За сравнение, досега едно от най-скъпите събития за организацията беше UFC 306 в залата „Sphere“ в Лас Вегас, което струваше над 20 милиона долара. Уайт обаче вече заяви, че галата в Белия дом определено ще надхвърли тази сума. Остават и редица логистични въпроси за решаване, включително финалното разположение на местата за сядане и общия брой на присъстващите. Броят на хората, които ще могат да гледат битките на живо, варира, но най-често се споменава цифрата от около 5000 души. Очевидно пространството и теглото са проблем поради „обширна мрежа от тунели, бункери и съоръжения за сигурност“, разположени под южната морава на Белия дом.

За да се проведе шоуто, UFC ще изгради октагон на южната морава, като ще бъдат добавени трибуни и седалки за публиката. Очаква се бойците да излизат към клетката директно от Овалния кабинет. Само разходите за възстановяване на тревната настилка на южната морава ще възлязат на около 700 000 долара, според Уайт.

Дейна Уайт: UFC в Белия дом ще бъде най-гледаното събитие в историята

Все още няма информация кой ще има право да присъства, въпреки че се съобщава, че около 1000 места са запазени за военнослужещи. Всеки, който присъства на събитието – независимо дали е поканен, или е получил билети от UFC – ще трябва да премине през щателни проверки за сигурност. Планира се и съпътстващо събитие на близкия Национален мол, където UFC възнамерява да постави големи екрани за над 60 000 фенове. Въпреки че окончателните планове не са обявени, се говори, че официалното претегляне може да се проведе при Мемориала на Линкълн, където е възможно да се състои и пресконференцията преди битките.

„Президентът Тръмп очаква с нетърпение да бъде домакин на това, което ще остане в историята като едно от най-монументалните спортни събития, провеждани в Белия дом“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл пред Puck.

Самата галавечер ще се излъчва по Paramount+, но се водят разговори поне част от шоуто да бъде предавана и по CBS. Окончателните планове за излъчване все още не са решени. Работата по определяне на двубоите е в ход, но UFC все още не е обявила официално нито една среща. Изпълнителният директор на "TKO Group Holdings", Ари Еманюел, по-рано заяви, че се очаква картата да включва общо „шест до седем битки“, а не по-голям брой, както е обичайно за събитията на UFC.

С наближаването на 14-и юни се очаква UFC да работи трескаво, за да уточни всички детайли преди историческото събитие в Белия дом.