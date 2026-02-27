Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Юлияна Янева ще се бори за злато на рейтинговия турнир в Тирана

Юлияна Янева ще се бори за злато на рейтинговия турнир в Тирана

  • 27 фев 2026 | 16:58
  • 571
  • 0
Юлияна Янева ще се бори за злато на рейтинговия турнир в Тирана

Юлияна Янева ще се бори за златен медал в категория до 68 кг на рейтинговия турнир по борба в Тирана, а Биляна Дудова не успя да достигне схватките за отличия.

Янева, втора в света през 2025, започна турнира с победа с 5:1 срещу индийката Кирти Кирти, след което надви шведката Тиндра Сьоберг с 5:2 на полуфиналите. Така тя се класира на финал, в който съперничка ще бъде именитата Меерим Жуманазарова. Състезателката от Киргизстан е действаща олимпийска вицешампионка и златна медалистка от Световното първенство в Осло през 2021.

Дудова записа една победа на 62 кг, след като надви с техническо превъзходство Ринис Дубек от Казахстан. На четвъртфиналите българката отстъпи с 1:3 на американката Адауго Нвачукву, която отпадна в следващата схватка срещу европейската шампионка Анастасия Сиделникова от Русия.

Българските национали завършиха свободния стил с един медал, спечелен в четвъртък от Ахмед Батаев. Той се класира на трето място в категория до 92 кг.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ясен Радев на полуфинал на "Странджа"

Ясен Радев на полуфинал на "Странджа"

  • 27 фев 2026 | 15:32
  • 339
  • 0
Бойците минаха кантара преди SENSHI 30

Бойците минаха кантара преди SENSHI 30

  • 27 фев 2026 | 13:21
  • 3908
  • 0
Пет титли за България в първия ден на турнира по борба "Петко Сираков - Иван Илиев"

Пет титли за България в първия ден на турнира по борба "Петко Сираков - Иван Илиев"

  • 27 фев 2026 | 11:28
  • 645
  • 0
Ахмед Батаев се пребори за бронзов медал на ранкинг турнира по борба в Тирана

Ахмед Батаев се пребори за бронзов медал на ранкинг турнира по борба в Тирана

  • 26 фев 2026 | 19:57
  • 2575
  • 0
Иван Пашов: Над 20 олимпийски и световни шампиона ще дойдат в Пловдив на 5 март

Иван Пашов: Над 20 олимпийски и световни шампиона ще дойдат в Пловдив на 5 март

  • 26 фев 2026 | 19:39
  • 2260
  • 0
Каква е истинската причина за реванша на Мейуедър и Пакяо

Каква е истинската причина за реванша на Мейуедър и Пакяо

  • 26 фев 2026 | 16:25
  • 1126
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 ЦСКА 1948

Славия 0:0 ЦСКА 1948

  • 27 фев 2026 | 17:45
  • 3855
  • 4
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 15720
  • 28
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 31267
  • 51
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 46427
  • 71
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 20562
  • 3
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 13814
  • 11