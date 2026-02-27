Светкавично темпо и нов рекорд за Марко Бедзеки в Тайланд

Марко Бедзеки оглави класирането и в официалната тренировка преди надпреварата за Гран При на Тайланд, с която стартира сезонът в MotoGP, поставяйки нов рекорд на пистата „Бурирам“.

Perfect Friday achieved by Marco Bezzecchi with another P1 🔝#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/sacrclhnxJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2026

Пилотът на Априлия постигна време от 1:28.526 в самия край на 60-минутната сесия, подобрявайки с 0.174 секунди официалния рекорд на „Бурирам“, който беше поставен от Франческо Баная в квалификацията през 2024 година. Реално Бедзеки след под постижението на заводския пилот на Дукати и по време на тестовете миналата седмица, когато направи тур за 1:28.668. Това обаче беше само неофициален рекорд, тъй като официалните рекорди се поставят само по време на състезателните уикенди.

NEW ALL TIME LAP RECORD ⏱️



Bez is on FIRE 🔥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ASBLaRseW1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2026

Днес Бедзеки изпревари с цели 0.421 световния шампион Марк Маркес, който беше единственият друг пилот, който слезе по 1:29 в подготвителния ден в Тайланд. Тройката с пасив от 0.484 оформи Фабио Ди Джанантонио, който прекара голяма част от официалната тренировка на първото място, но беше изпреварен от Бедзеки и Маркес в самия край.

Педро Акоста и Хорхе Мартин се класираха четвърти и пети, изоставайки със съответно 0.659 и 0.703 от Бедзеки. Директно за втората фаза на утрешната квалификация се класираха още Алекс Маркес, Жоан Мир, Брад Биндър, Ай Огура и Йоан Зарко, които оформиха топ 10 в края на петъчния ден в Тайланд.

Първи извън десетката остана Лука Марини, който беше с 0.024 по-бавен от Зарко в спора за последното място в топ 10 и ще трябва да минава през първата фаза на квалификацията. В нея компания на италианеца ще правят Маверик Винялес, Франко Морбидели, Раул Фернандес, Франческо Баная, Фабио Куартараро, Енеа Бастианини, Диого Морейра, Джак Милър, Алекс Ринс, Топрак Разгатлиоглу и тестовият пилот на Дукати Микеле Пиро, който кара на мястото на контузения Фермин Алдегер в състава на Грезини.

За Пиро най-вероятно ще има и наказание, тъй като малко преди финала на сесията той неволно блокира съотборника си Алекс Маркес в края на обиколката. Това никак не се хареса на испанеца, който по това време се бореше да запише по-добро време, за да си гарантира място в топ 10.

Официалната тренировка в Тайланд мина под постоянната заплаха от дъжд, която беше особено видима във втората половина на сесията. Тогава небето над „Бурирам“ наистина се смрачи, което доведе до по-ранно от обичайното началото на атакуващите обиколки, но няколко дребни прикапвания не позволиха на всички да подобрят своите резултати в битката за местата в Q2.

Най-големият губещ беше Баная, който за втора поредна година ще трябва да минава през първата фаза на квалификацията в Тайланд, след като остана едва 15-ти, изоставайки с 0.134 от Марини. В тези сложни условия беше регистрирано само една падане, което беше дело на Огура, който се озова на земята в седмия завой.

Уикендът за Гран При на Тайланд, първи кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава утре в 5:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 5:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране и за спринта, и за състезанието на „Бурирам“.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages