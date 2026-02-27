Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

Марко Бедзеки затвърди силното си представяне от финалния предсезонен тест в MotoGP за 2026 и в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Тайланд, с която стартира новият сезон в кралския клас.

Marco Bezzecchi picks up where he left off and tops #MotoGP FP1 👏#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/rI7e5qKD6q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2026

В първите 45 минути за подготовка на „Бурирам“ италианският пилот на Априлия постигна най-добро време от 1:29.346 още в своя трети тур за сесията. Този резултат на Бедзеки е с 0.678 секунди по-слаб от неофициалния рекорд на тайландското трасе, с който той оглави теста миналата седмица.

It's very early days but it's Bez who's in P1 after the first laps 👊#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/KXF27JQCDs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 27, 2026

Втори на 0.110 зад Бедзеки се класира Фабио Ди Джанантонио със заводския мотор на VR46 Дукати, а тройката оформи световният шампион за 2024 година Хорхе Мартин, който изостана с 0.205 от своя съотборник в Априлия. Ай Огура беше сред пилотите, които подобрих своя резултат в края на сесията, за да се нареди четвърти с пасив от 0.309 с мотора на Тракхаус Априлия.

Педро Акоста допълни челната петица със своя КТМ, а световният шампион Марк Маркес се нареди на шестата позиция при своето първо участие в състезателен уикенд от началото на октомври миналата година. Зад него в топ 10 попаднаха още съотборникът му Франческо Баная, Франко Морбидели, Алекс Маркес и Лука Марини.

В рамките на първата свободна тренировка за сезона в MotoGP беше регистрирано само едно падане, което беше дело на Мартин. Испанският пилот на Априлия изпусна предницата на своя мотор в последния завой на „Бурирам“ малко преди изтичането на десетата минута на сесията, след което се изправи и продължи участието си.

Уикендът за Гран При на Тайланд, първи кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 10:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка, която ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация.

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Снимки: Gettyimages