Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

До първите свободни тренировки за сезона във Формула 1 остава само седмица, а отборите от световния шампионат вече започнаха да се настаняват в Мелбърн преди Гран При на Австралия.

По-рано днес официалният профил на надпреварата публикува снимки, на които се вижда, че оборудването на отборите и световния шампионат вече е на „Албърт Парк“, където ще се проведе състезанието идната седмица. В следващите дни самите екипи също ще акостират в Мелбърн, за да разопаковат своето оборудване в гаражите и падока.

Иначе самата писта вече е почти изградена и по нея остават само малко довършителни работи. Спонсорските лога и имената на пилотите и отборите над техните гаражи вече са поставени, така че в Мелбърн са почти готови за старта на сезона.

Как в Мелбърн трансформират обществен парк в писта за Формула 1

И през тази година календарът включва общо 24 спирки в 21 държави. Шампионатът отново ще завърши в началото на декември с Гран При на Абу Даби.