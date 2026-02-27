Популярни
Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

  • 27 фев 2026 | 06:56
  • 984
  • 0

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри заяви с облекчение, че новите коли във Формула 1 не са толкова „извънземни“, колкото мнозина, включително и пилотите, се притесняваха, че ще бъдат.

Изказването на австралиеца идва след края на предсезонната подготовка, в която пилотите имаха първа възможност да изпробват новите си коли в реални условия. По време на тестовете Пиастри с облекчение е установил, че колите все още си се усещат като болиди от Формула 1, въпреки всички промени по техническите правила, които бяха направени след края на миналия сезон.

Сега автомобилите разполагат с много по-малко притискане, което ги прави по-нервни в завоите, но и много по-бързи на правите. Отделно те са по-малки и по-леки, което пък помага в бавните завои, където те не са толкова тромави, колкото бяха колите от предишното поколение.

„Те определено изглеждат различно от последната генерация коли, а и са по-малки, което винаги е хубаво. Изглеждат по-пъргави, предното крило е много, много по-тясно, така че изглеждат готино и звучат малко по-различно.

„Но, от гледна точка пилотирането, има някои доста големи разлики с начина на работа на задвижващите системи. Имаше много спекулации, включително и от нас пилотите, за това какво ще бъде усещането, така че беше хубаво да разберем, че все още си е болид от Формула 1 по време на тестовете.

„Все още се държи както кола от Формула 1 трябва да се държи, в общия случай. Има някои неща, които мислехме, че ще са предизвикателни и определено са такива, но не са толкова извънземни, колко може би си мислехме, че ще са“, заяви Пиастри.

Снимки: Gettyimages

