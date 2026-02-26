Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Барса е стил и философия, тук винаги трябва да печелиш

Флик: Барса е стил и философия, тук винаги трябва да печелиш

  • 26 фев 2026 | 17:14
  • 305
  • 0
Флик: Барса е стил и философия, тук винаги трябва да печелиш

Ханзи Флик ще запише своя мач номер 100 начело на Барселона идната събота срещу Виляреал на „Спотифай Камп Ноу“. В разгара на решаващата част от втория си сезон начело на каталунския гранд, германският наставник направи преглед на актуалните теми в клуба в обширно интервю за клубните медии. Сред многото въпроси, той отново подчерта, че едно от нещата, които цени най-много в настоящата ситуация, е доверието на Деко в неговия проект.

Барселона отвори процеса по регистрация за още 14 000 места на "Камп Ноу"
Барселона отвори процеса по регистрация за още 14 000 места на "Камп Ноу"

„Обожавам да работя с Деко и с моя щаб. Това ми помага много да имам увереност, защото за мен е необходимо да гледам към бъдещето, към всичко, което предстои, по позитивен начин“, отговори Флик на въпрос за следващите предизвикателства пред неговия отбор. „Продължаваме във всички състезания и искаме да печелим, но това, което ценя с оглед на бъдещето, е ежедневната работа. Като треньор, това е най-доброто, което мога да направя“, добави той с ясни думи в момент на избори и възможни промени в спортното ръководство на „Спотифай Камп Ноу“.

„За мен Барса е семейство. В първия си ден бях много впечатлен, почувствах се като у дома. С президента, борда на директорите, Деко, Боян Къркич... С тях двамата се запознах първо и от самото начало усещането беше страхотно. Всички работят със сърце“, настоя той.

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона
Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

„Обрат срещу Атлетико? Всичко е възможно“

Ханзи също така демонстрира големи амбиции относно спортните цели на Барса. „Срещу Атлетико трябва да вярваме в обрата, да се борим за клуба, отбора и феновете. Трябва да се борим през всичките 90 минути. Да играем у дома е много важно, да го направим на „Камп Ноу“, където не сме губили, откакто се завърнахме. Имаме страхотно усещане, заедно с феновете. Всичко е възможно“, коментира той опита за обрат в реванша от полуфиналите за Купата на краля следващия вторник, 3 март. „Послание към феновете? Трябва да дойдат и да се насладят на отбора. Заедно сме и заедно можем да го постигнем“, добави той по темата.

Флик: Важно е, че отново сме начело
Флик: Важно е, че отново сме начело

В Ла Лига Флик припомни, че „остават 14 мача и сме първи“, след като са се „възползвали от възможността“, но сега „трябва да защитим лидерството си“. „Това е много дълъг път. Важно е феновете да са свързани с отбора“, изтъкна наставникът на „блаугранас“, за когото титлите са следствие от добрата работа: „Лошите резултати са част от живота, от спорта, но това, което трябва да направим, е да дадем на играчите структурата и стабилността, за да имат достатъчно увереност да доминират на терена“.

„Барса е идентичност“

Без съмнение, един от ключовете към успеха на Флик в Барселона е колко добре разбира специфичната философия на каталунския клуб. „Барса е идентичност, стил. Тук винаги трябва да печелиш, но президентът вече ми го каза: трябва да имаш предвид и начина, по който печелиш. Винаги мисля с моя щаб как да го постигнем“, разсъждава той. „Хората знаят, че даваме всичко от себе си и че имаме фантастичен стил. Никога не се предаваме. Това, което най-много ценя и харесвам, е характерът на отбора. Отношението на терена, без оплаквания. Това е, което искам и се надявам хората да виждат в моите играчи“, допълни той, преди да даде за пример елиминацията в Шампионската лига от миналия сезон срещу Интер: „Бяхме разочаровани от загубата, но горди от начина, по който играхме“.

„В кариерата си като играч и треньор винаги съм се възхищавал на Барселона. Винаги искаш да играеш както го правеха Пеп или Кройф. Не бях изненадан от философията, защото тя вече беше част от мен. Играчите и отборът обаче леко ме изненадаха, защото всички знаят какво трябва да правят“, повтори Ханзи, напълно наясно с огромния медиен интерес около каталунския клуб. „Има много шум отвън, много негативни коментари. Например, ако сменя Ламин, гледат реакцията му... Но това е футбол и трябва да му се наслаждаваме“, даде пример той.

Германският треньор, който определи достигането на 100 мача начело на Барселона като „сбъдната мечта“, призна, че престоят му в каталунската столица го променя „много“. „С всеки опит се променяш. Дълго време бях асистент, а в последните години съм старши треньор, и с всеки опит се променяш“, оцени той. Един от аспектите, които най-много би отличил в клуба, разбира се, е Ла Масия. „Имаме много млади играчи. Да ги гледам как растат всеки ден, дават всичко от себе си и да ги виждам как празнуват, когато печелим, е това, което ми харесва. Тяхното отношение описва нашите играчи. Те обичат да се състезават и да празнуват. А ние трябва да им помогнем да растат и да се подобряват.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

  • 26 фев 2026 | 15:39
  • 980
  • 3
Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 1390
  • 0
Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

  • 26 фев 2026 | 15:18
  • 2006
  • 0
Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

  • 26 фев 2026 | 14:57
  • 836
  • 0
Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

  • 26 фев 2026 | 14:41
  • 3576
  • 8
Мароко сменя треньора месеци преди Световното

Мароко сменя треньора месеци преди Световното

  • 26 фев 2026 | 14:14
  • 1128
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 15379
  • 90
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 8093
  • 61
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 36210
  • 29
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 42648
  • 27
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 11691
  • 13
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6879
  • 0