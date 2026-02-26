Флик: Барса е стил и философия, тук винаги трябва да печелиш

Ханзи Флик ще запише своя мач номер 100 начело на Барселона идната събота срещу Виляреал на „Спотифай Камп Ноу“. В разгара на решаващата част от втория си сезон начело на каталунския гранд, германският наставник направи преглед на актуалните теми в клуба в обширно интервю за клубните медии. Сред многото въпроси, той отново подчерта, че едно от нещата, които цени най-много в настоящата ситуация, е доверието на Деко в неговия проект.

„Обожавам да работя с Деко и с моя щаб. Това ми помага много да имам увереност, защото за мен е необходимо да гледам към бъдещето, към всичко, което предстои, по позитивен начин“, отговори Флик на въпрос за следващите предизвикателства пред неговия отбор. „Продължаваме във всички състезания и искаме да печелим, но това, което ценя с оглед на бъдещето, е ежедневната работа. Като треньор, това е най-доброто, което мога да направя“, добави той с ясни думи в момент на избори и възможни промени в спортното ръководство на „Спотифай Камп Ноу“.

„За мен Барса е семейство. В първия си ден бях много впечатлен, почувствах се като у дома. С президента, борда на директорите, Деко, Боян Къркич... С тях двамата се запознах първо и от самото начало усещането беше страхотно. Всички работят със сърце“, настоя той.

„Обрат срещу Атлетико? Всичко е възможно“

Ханзи също така демонстрира големи амбиции относно спортните цели на Барса. „Срещу Атлетико трябва да вярваме в обрата, да се борим за клуба, отбора и феновете. Трябва да се борим през всичките 90 минути. Да играем у дома е много важно, да го направим на „Камп Ноу“, където не сме губили, откакто се завърнахме. Имаме страхотно усещане, заедно с феновете. Всичко е възможно“, коментира той опита за обрат в реванша от полуфиналите за Купата на краля следващия вторник, 3 март. „Послание към феновете? Трябва да дойдат и да се насладят на отбора. Заедно сме и заедно можем да го постигнем“, добави той по темата.

В Ла Лига Флик припомни, че „остават 14 мача и сме първи“, след като са се „възползвали от възможността“, но сега „трябва да защитим лидерството си“. „Това е много дълъг път. Важно е феновете да са свързани с отбора“, изтъкна наставникът на „блаугранас“, за когото титлите са следствие от добрата работа: „Лошите резултати са част от живота, от спорта, но това, което трябва да направим, е да дадем на играчите структурата и стабилността, за да имат достатъчно увереност да доминират на терена“.

Без съмнение, един от ключовете към успеха на Флик в Барселона е колко добре разбира специфичната философия на каталунския клуб. „Барса е идентичност, стил. Тук винаги трябва да печелиш, но президентът вече ми го каза: трябва да имаш предвид и начина, по който печелиш. Винаги мисля с моя щаб как да го постигнем“, разсъждава той. „Хората знаят, че даваме всичко от себе си и че имаме фантастичен стил. Никога не се предаваме. Това, което най-много ценя и харесвам, е характерът на отбора. Отношението на терена, без оплаквания. Това е, което искам и се надявам хората да виждат в моите играчи“, допълни той, преди да даде за пример елиминацията в Шампионската лига от миналия сезон срещу Интер: „Бяхме разочаровани от загубата, но горди от начина, по който играхме“.

„В кариерата си като играч и треньор винаги съм се възхищавал на Барселона. Винаги искаш да играеш както го правеха Пеп или Кройф. Не бях изненадан от философията, защото тя вече беше част от мен. Играчите и отборът обаче леко ме изненадаха, защото всички знаят какво трябва да правят“, повтори Ханзи, напълно наясно с огромния медиен интерес около каталунския клуб. „Има много шум отвън, много негативни коментари. Например, ако сменя Ламин, гледат реакцията му... Но това е футбол и трябва да му се наслаждаваме“, даде пример той.

Германският треньор, който определи достигането на 100 мача начело на Барселона като „сбъдната мечта“, призна, че престоят му в каталунската столица го променя „много“. „С всеки опит се променяш. Дълго време бях асистент, а в последните години съм старши треньор, и с всеки опит се променяш“, оцени той. Един от аспектите, които най-много би отличил в клуба, разбира се, е Ла Масия. „Имаме много млади играчи. Да ги гледам как растат всеки ден, дават всичко от себе си и да ги виждам как празнуват, когато печелим, е това, което ми харесва. Тяхното отношение описва нашите играчи. Те обичат да се състезават и да празнуват. А ние трябва да им помогнем да растат и да се подобряват.“