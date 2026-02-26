Франк Уорън ще съди промоутърите от Саудитска Арабия за 1 милиард долара

Битката между старата гвардия в бокса и новите играчи на сцената може да се пренесе в съдебната зала.

Според публикация в "The Telegraph", шефът на "Queensberry Promotions", Франк Уорън, подготвя съдебен иск относно партньорството между саудитската компания "Sela" и "TKO Group" със "Zuffa Boxing", както и за неговото изключване от него.

Членът на Залата на славата Уорън, който е промотирал величия като Насим Хамед, Джо Калзаки, Рики Хатън и Франк Бруно, беше важна част от навлизането на Саудитска Арабия в бокса. Някои от водещите му бойци, включително Тайсън Фюри, Аджит Кабайел и Хамза Шийраз, се превърнаха в неизменна част от събитията "Riyadh Season".

Групата "Sela-TKO-Zuffa "е изключително влиятелна, като начело на големите ходове, които предприемат, стоят Турки Алалших, ръководителят на UFC, Дейна Уайт, и шефът на WWE - Ник Хан.

Те вече имат сключена сделка за излъчване с Paramount+ и са водили преговори със "Sky Sports" във Великобритания за още една.

Освен това те подписаха договори със световния шампион в полутежка категория Джай Опетая и с водещия доскоро боец на Matchroom Конър Бен, като вече са привлекли около 100 боксьори само след няколко организирани шоута. Очаква се да последват и още топ попълнения.

Джай Опетая ще се бори за първата титла на "Zuffa Boxing"

Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Предполагаемият съдебен иск на стойност 1 милиард долара твърди, че "Sela" и "TKO" са нарушили договори, които са подписали с Уорън, и че тяхната компания е била създадена без неговото участие.

От "Queensberry" твърдят, че през 2023 г. са подписали споразумение със "Sela" за предоставяне на боксови услуги за техните събития, което е дало на "Sela" достъп до начина, по който те оперират и изграждат галавечери от нулата. Наскоро "Matchroom Boxing" предостави подобни услуги, по-специално за промоцията в Ню Йорк, оглавена от двубоя Теофимо Лопес-Шакур Стивънсън.

Това се случи през октомври 2023 г., като британската промоутърска компания твърди също, че е бил подписан договор между тях и TKO, който е дал на TKO достъп до договора на "Queensberry" със "Sela". От "Queensberry" заявяват, че тази информация и данни са били поверителни и че впоследствие групите са изключили "Queensberry", нарушавайки съответните си споразумения.

Съобщава се, че "Queensberry" ще поиска 1 милиард долара за пропуснати ползи, а Уорън, както се смята, е готов да пренесе битката във Върховния съд, ако не бъде постигнато решение.

Говорител на "Sela" е заявил пред британския вестник, че са „разочаровани от неоснователните твърдения и ги отхвърлят изцяло“.