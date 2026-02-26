Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Франк Уорън ще съди промоутърите от Саудитска Арабия за 1 милиард долара

Франк Уорън ще съди промоутърите от Саудитска Арабия за 1 милиард долара

  • 26 фев 2026 | 13:58
  • 184
  • 0
Франк Уорън ще съди промоутърите от Саудитска Арабия за 1 милиард долара

Битката между старата гвардия в бокса и новите играчи на сцената може да се пренесе в съдебната зала.

Според публикация в "The Telegraph", шефът на "Queensberry Promotions", Франк Уорън, подготвя съдебен иск относно партньорството между саудитската компания "Sela" и "TKO Group" със "Zuffa Boxing", както и за неговото изключване от него.

Членът на Залата на славата Уорън, който е промотирал величия като Насим Хамед, Джо Калзаки, Рики Хатън и Франк Бруно, беше важна част от навлизането на Саудитска Арабия в бокса. Някои от водещите му бойци, включително Тайсън Фюри, Аджит Кабайел и Хамза Шийраз, се превърнаха в неизменна част от събитията "Riyadh Season".

Групата "Sela-TKO-Zuffa "е изключително влиятелна, като начело на големите ходове, които предприемат, стоят Турки Алалших, ръководителят на UFC, Дейна Уайт, и шефът на WWE - Ник Хан.

Те вече имат сключена сделка за излъчване с Paramount+ и са водили преговори със "Sky Sports" във Великобритания за още една.

Освен това те подписаха договори със световния шампион в полутежка категория Джай Опетая и с водещия доскоро боец на Matchroom Конър Бен, като вече са привлекли около 100 боксьори само след няколко организирани шоута. Очаква се да последват и още топ попълнения.

Джай Опетая ще се бори за първата титла на "Zuffa Boxing"
Джай Опетая ще се бори за първата титла на "Zuffa Boxing"
 Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing
Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Предполагаемият съдебен иск на стойност 1 милиард долара твърди, че "Sela" и "TKO" са нарушили договори, които са подписали с Уорън, и че тяхната компания е била създадена без неговото участие.

От "Queensberry" твърдят, че през 2023 г. са подписали споразумение със "Sela" за предоставяне на боксови услуги за техните събития, което е дало на "Sela" достъп до начина, по който те оперират и изграждат галавечери от нулата. Наскоро "Matchroom Boxing" предостави подобни услуги, по-специално за промоцията в Ню Йорк, оглавена от двубоя Теофимо Лопес-Шакур Стивънсън.

Това се случи през октомври 2023 г., като британската промоутърска компания твърди също, че е бил подписан договор между тях и TKO, който е дал на TKO достъп до договора на "Queensberry" със "Sela". От "Queensberry" заявяват, че тази информация и данни са били поверителни и че впоследствие групите са изключили "Queensberry", нарушавайки съответните си споразумения.

Съобщава се, че "Queensberry" ще поиска 1 милиард долара за пропуснати ползи, а Уорън, както се смята, е готов да пренесе битката във Върховния съд, ако не бъде постигнато решение.

Говорител на "Sela" е заявил пред британския вестник, че са „разочаровани от неоснователните твърдения и ги отхвърлят изцяло“.

