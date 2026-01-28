Популярни
Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април
  28 яну 2026
  • 2682
  • 4
Циганския крал се завръща.

Бившият двукратен световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри обяви по-рано този месец поредното си завръщане на ринга, а сега беше потвърдено, че на 11 април ще се изправи срещу друг боксов гигант – Арсланбек Махмудов.

Двубоят Фюри – Махмудов, организиран под шапката на The Ring, ще бъде излъчван на живо ексклузивно в Netflix, следвайки успеха на платформата с излъчването на Джейк Пол – Антъни Джошуа през декември.

Фюри (34 победи, 2 загуби, 1 равенство, 24 нокаута) за последно се би преди 13 месеца, когато загуби реванша си срещу Олександър Усик за титлата на The Ring и обединените световни пояси в Рияд, Саудитска Арабия.

В седмиците след загубата в 12-рундовия мач Фюри обяви оттеглянето си от бокса и загуби позицията си на №1 в ранглистата на The Ring в тежка категория, отстъпвайки я на състезателя от същата промоутърска компания Queensberry – Фабио Уордли.

Въпреки че наскоро загатна за евентуален вътрешен сблъсък с притежателя на пояса на WBO Уордли в бъдеще, 37-годишният британец първо ще се опита да напомни на критиците си, че все още има много какво да покаже, след поредицата изтощителни битки – първо с бившия шампион на WBC Дионтей Уайлдър, а след това и с Усик.

Руският нокаутьор, базиран в Канада, Арсланбек Махмудов (21 победи, 2 загуби, 19 нокаута) се върна на победния път след загуба с прекратяване в осмия рунд от Гуидо Вианело през 2024 г., като отбеляза силна 2025 година с контрастни победи над Рикардо Браун и британската култова фигура Дейв Алън, постигнати с разлика от четири месеца.

Макар след това да не пропусна да отправи предизвикателство към дългогодишния съперник на Фюри – Антъни Джошуа, 36-годишният Махмудов осъзнава колко голяма възможност представлява този мач, при който потенциалът за изненада също е налице.

