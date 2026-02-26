Стойка Кръстева: Бях забравила тези прекрасни емоции от 2021 година

Олимпийската шампионка от Игрите в Токио Стойка Кръстева изрази надеждата си българският спорт да продължи да се развива и да носи радост на хората.

“Може би малко бях позабравила емоциите от Олимпийските игри през 2021 година, но сега се върнах към тях. Чудесно е да видиш българския флаг най-високо, въпреки разликата във финансирането с други държави”, сподели Кръстева след церемонията “Спортист на годината” за 2025 година.

“Залата беше пълна със спортни величия от различни поколения. Надявам се цялата нация да се обедини и ако не може да помага на спортистите, поне да не им пречи”, подчерта олимпийската шампионка.

“Радвам се на всеки български медал, не само в бокса. Най-много ме радват постиженията на подрастващите. Това е и моята цел - децата, които тренирам, да са подготвени, когато трябва да навлязат в сериозния спорт”, заяви Стойка Кръстева.