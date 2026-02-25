Награди "Вечен номер 1" за покойните Димитър Пенев, Боян Радев и Нурайр Нурикян

Димитър Пенев, Боян Радев и Нурайр Нурикян бяха почетени с минута аплодисменти на церемонията "Спортист на годината" 2025, която беше излъчена на живо в Sportal.bg.

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Пенев, Радев и Нурикян получиха почетни шампионски статуетки "Вечен номер 1", които да останат при семействата им.

Ректорът на НСА проф. Красимир Петков връчи символично призовете на тримата великани в българския спорт.

"За мен всеки един успех има уникален характер. Ние сме малка държава и само душите и резултатите ни са големи. Те са в обратна пропорция на това, което имаме. Може би наследяваме духа на тези трима велики хора, които почитаме сега. Дано ни гледат отгоре и дано повече хора разберат каква невероятна сила има спортът. За мен е привилегия да съм тук сред вас на тази церемония", каза Петков.

Наградата за Нурайр Нурикян получи неговият син Арамис.

"От името на баща ми благодаря на асоциацията на журналистите за тази чест. Баща ми много обичаше младите спортисти - те му бяха слабост. Пожелавам на всички наградени днес спортисти да задминат успехите му", каза Арамис Нурикян.

11-годишната внучка на Боян Радев - Мария - получи статуетката в негова чест.

Дъщерята на Димитър Пенев - Катерина - получи наградата в памет на Стратега.