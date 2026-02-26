Популярни
ЦСКА поздрави най-новото си попълнение

  • 26 фев 2026 | 09:17
Днес най-новото попълнение на ЦСКА Факундо Родригес празнува своя 26-и рожден ден. Аржентинският бранител, който само преди 3 дни облече фланелката на "армейците", е роден на 26 февруари 2000 г. в Сан Мартин.

Факундо стартира кариерата си в школата на Годой Крус, а през 2019 г. вече играе в аржентинския елит. В периода 2020-2022 г. се състезава за Темперлей и Гийермо Браун, след което е трансфериран в еквадорския ЛДУ Кито, където се утвърждава като основен футболист. За 2 сезона Родригес записва участие в 53 мача и отбелязва 2 гола, а добрите му изяви му осигуряват трансфер в Естудиантес Ла Плата. Между 2024 и 2026 г. бранителят изиграва 56 мача (с 1 гол) във всички турнири.

Във визитката си Факундо има няколко значими отличия - той е шампион на Аржентина, двукратен шампион на Еквадор, носител на Копа Судамерикана и двукратен носител на Купата на шампионите в Аржентина.

"ЦСКА желае на Факундо Родригес много здраве, успехи и щастливи моменти с червения екип!", написаха от клуба.

