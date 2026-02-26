Популярни
Веласкес закри тренировките на Левски

  • 26 фев 2026 | 09:23
  • 826
  • 0
Веласкес закри тренировките на Левски

Представителният отбор на ПФК „Левски“ продължава с подготовката за мача от 23-ия кръг на Първа лига срещу „Локомотив“ (София). Тренировките в четвъртък, 26 февруари и петък, 27 февруари стартират в 15:00 часа и ще се проведат на стадион „Георги Аспарухов“.

Заниманията ще бъдат закрити за привърженици и представители на медиите. Все още не е обявено, кога Хулио Веласкес ще говори пред медиите за предстоящия сблъсък. Левски е първи на върха с десет пункта аванс, а през следващата седмица ще гостува в Разград за шампионски сблъсък с Лудогорец. Двубоят с „Локомотив“ (София) е в неделя, 1 март от 17:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

