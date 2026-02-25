Популярни
Лудогорец тренира преди сблъсъка с Ференцварош, Салидо с първо занимание за новия си тим

  • 25 фев 2026 | 12:08
  • 406
  • 0

Шампионът на България Лудогорец проведе официалната си тренировка преди реванша с унгарския Ференцварош в плейофния кръг на турнира Лига Европа. Тази сутрин „орлите“ имаха занимание на стадион „Христо Ботев“, като участие в него взе и последното ново попълнение на разградчани Алберто Салидо. Испанецът бе привлечен от Берое в последните часове на трансферния прозорец вчера. По-късно днес Лудогорец заминава за Будапеща с чартърен полет от летище „Пловдив“.

В Швеция разкриха защо е пропаднал трансфер на Лудогорец
В Швеция разкриха защо е пропаднал трансфер на Лудогорец

В 18:30 часа българско време старши треньорът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо ще даде официалната си пресконференция преди реванша. Участие в брифинга ще вземе и вратарят на "орлите" Хендрик Бонман.

Наказан за двубоя в унгарската столица е защитникът Диниш Алмейда заради натрупани жълти картони.

Лудогорец спечели с 2:1 първия мач в Разград преди седмица. Реваншът е утре от 19:45 часа българско време на стадион „Групама Арена“ в Будапеща.

