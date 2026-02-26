Спартак (Варна) с нова придобивка

Най-новата придобивка на варненския Спартак, която се очаква да заблести по време на предстоящите домакински срещи, е новото електронно табло. То със сигурност ще зарадва дори и най-претенциозните зрители. Таблото е монтирано върху стария входен тунел откъм страната на бившата административна сграда.

На практика тази част от съоръжението не функционира след реконструкцията на стадион „Спартак“, изграждането на новата козирка и преместването на офисите в другия край на стадиона преди няколко години. Така спортното съоръжение, което претърпя значителни промени спрямо предишния си облик, продължава поетапно да се обновява в съответствие с изискванията за съвременен и модерен стадион.

/Пламен Трендафилов/