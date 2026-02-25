Треньорът на Монако: Все още имаме шанс

Старши треньорът на Монако Себастиен Поконьоли сподели очакванията си за реванша срещу Пари Сен Жермен в плейофите на Шампионската лига. Първият сблъсък между двата тима завърши 3:2 в полза на парижани.

„Не бива да се вълнуваме прекалено. Просто трябва да бъдем амбициозни, дори и да се изправим срещу най-добрия отбор във Франция. Все още имаме шанс, ако излезем на терена със същото отношение и желание, както в първия мач“, каза белгийският специалист пред клубната телевизия.

Мачът на „Парк де Пренс“ в Париж е днес с начален час 22:00.

Снимки: Imago