  Треньорът на Монако: Все още имаме шанс

Треньорът на Монако: Все още имаме шанс

  • 25 фев 2026 | 21:11
  • 412
  • 0
Треньорът на Монако: Все още имаме шанс

Старши треньорът на Монако Себастиен Поконьоли сподели очакванията си за реванша срещу Пари Сен Жермен в плейофите на Шампионската лига. Първият сблъсък между двата тима завърши 3:2 в полза на парижани.

„Не бива да се вълнуваме прекалено. Просто трябва да бъдем амбициозни, дори и да се изправим срещу най-добрия отбор във Франция. Все още имаме шанс, ако излезем на терена със същото отношение и желание, както в първия мач“, каза белгийският специалист пред клубната телевизия.

Мачът на „Парк де Пренс“ в Париж е днес с начален час 22:00.

