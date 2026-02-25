Популярни
Коутиньо избира САЩ пред Русия

  • 25 фев 2026 | 21:33
  • 864
  • 1
Коутиньо избира САЩ пред Русия

Преминаването на халфа Филипе Коутиньо в ЦСКА (Москва) е малко вероятно, съобщава ESPN, позовавайки се на хора, близки до играча.

Приоритетът на 33-годишния бразилец е подписването на договор с клуб от Мейджър Лийг Сокър. Коутиньо също обмисля и край на кариерата си.

Официално: Коутиньо разтрогна с Васко да Гама
Официално: Коутиньо разтрогна с Васко да Гама

Футболистът е свободен агент. Последният му клуб беше бразилският Васко да Гама.

През миналия сезон Коутиньо изигра 56 мача за Васко да Гама, отбелязвайки 11 гола и давайки 5 асистенции.

Снимки: Imago

