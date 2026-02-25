ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

Пари Сен Жермен и Монако играят при 0:0 в мач-реванш от плейофния кръг в Шампионската лига. Срещата на "Парк де Пренс" започна в 22:00 часа, а домакините имат преднина, след като спечелиха първия двубой с 3:2.

Тимът на Луис Енрике губеше с 0:2 до края на първата част на "Луи II" и пропусна дузпа, но още до почивката изравни, а в началото на второто полувреме червен картон на Александър Головин улесни обрата в полза на парижани.

През уикенда ПСЖ победи с 3:0 Метц и се върна на върха в класирането на Лига 1, изпреварвайки Ланс, който отстъпи с 2:3 именно на Монако. "Монегаските" показаха характер няколко дни след поражението от европейския клубен шампион и на свой ред обърнаха мач, в който изоставаха с два гола.

По-рано през сезона Монако надви с 1:0 ПСЖ в първенството, но няма успех на "Парк де Пренс" от 2021 година, когато се наложи с 2:0 и попречи на столичния гранд да стигне до титлата.

Единствената промяна в стартовите 11 на ПСЖ в сравнение с първия мач е отсъствието на контузения Усман Дембеле. Вместо носителя на Златната топка" започва автора на два гола в Княжеството Дезире Дуе, който ще си партнира в предни позиции с Хвича Кварацхелия и Брадли Баркола. В средата на терена ще действат Жоао Невеш, Витиня и Уарен Заир-Емери, а бранителите пред Матвей Сафонов са Ашраф Хакими, капитанът Маркиньос, Уилян Пачо и Нуно Мендеш.

Освен Дембеле с травми са Фабиан Руис и Сени Маюлу, а сред резервите на Луис Енрике остават Гонсало Рамош, Канг-Ин Лий, Иля Забарний и Люка Ернандес.

Кадровите проблеми за Себастиен Поконьоли са много повече. Головин е наказан, а заради контузии извън състава са Лукас Храдецки, Ерик Дайър, Такуми Минамино, Крепин Диата и Пол Погба.

Атаката на Монако ще води Фоларин Балогун, а зад него ще играе Ламин Камара. По двата фланга ще се разчита на пробивите на Мамаду Кулибали и Манес Аклиуш. Подрамката застава Филип Кьон, защитното каре оформят Вандерсон, Вут Фаес, Тило Керер и Кайо Енрике, а двойка дефанзивни халфове ще са Аладжи Бамба и Денис Закария.