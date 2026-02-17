Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 3626
  • 10
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Новият спортен министър ще се казва Димитър, но не Бербатов. Известният автомобилист Димитър Илиев е най-вероятният избор на Андрей Гюров за креслото в ММС. 50-годишният софиянец вече има опит в политиката, след като беше начело на спортното министерство в редовното правителство на акад. Николай Денков.

По-рано се появи информация, че фаворит за поста е бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед, но изглежда везните клонят към някогашния рали пилот. Утре по обед номинираният за министър-председател Андрей Гюров трябва да представи пред президента Илияна Йотова състава на своя кабинет.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новите в Сливнишки герой

Новите в Сливнишки герой

  • 17 фев 2026 | 15:42
  • 810
  • 0
Синът на Херо се заигра с Илиян Филипов: Декларациите отминават!

Синът на Херо се заигра с Илиян Филипов: Декларациите отминават!

  • 17 фев 2026 | 15:35
  • 2475
  • 3
Стоичков надъха млади лекари

Стоичков надъха млади лекари

  • 17 фев 2026 | 15:25
  • 1762
  • 3
Локо (Пд) с големи планове за юбилея

Локо (Пд) с големи планове за юбилея

  • 17 фев 2026 | 15:22
  • 487
  • 7
Левски обяви програмата си за седмицата

Левски обяви програмата си за седмицата

  • 17 фев 2026 | 15:06
  • 553
  • 1
Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

  • 17 фев 2026 | 14:57
  • 1647
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 1213
  • 1
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 1276
  • 0
Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 15855
  • 23
Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 30746
  • 88
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 25560
  • 43