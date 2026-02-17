Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Новият спортен министър ще се казва Димитър, но не Бербатов. Известният автомобилист Димитър Илиев е най-вероятният избор на Андрей Гюров за креслото в ММС. 50-годишният софиянец вече има опит в политиката, след като беше начело на спортното министерство в редовното правителство на акад. Николай Денков.

По-рано се появи информация, че фаворит за поста е бившият голмайстор на Манчестър Юнайтед, но изглежда везните клонят към някогашния рали пилот. Утре по обед номинираният за министър-председател Андрей Гюров трябва да представи пред президента Илияна Йотова състава на своя кабинет.