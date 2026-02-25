Популярни
В Швеция разкриха защо е пропаднал трансфер на Лудогорец

  • 25 фев 2026 | 10:39
  • 703
  • 0

Медиите в Швеция разкриха защо се е провалил трансферът на крилото на Хекен Амор Лаюни в Лудогорец. Според изданието GP страните не са постигнали споразумение по последните детайли на трансфера. Заради това сделката се провалила и в крайна сметка разградчани купиха атакуващия халф на Берое Алберто Салидо.

Английски съдия ще свири реванша между Ференцварош и Лудогорец
33-годишният футболист напусна тренировъчния лагер в Испания преждевременно, като дори се смяташе, че е дошъл в София за прегледи преди да подпише с Лудогорец.

Треньорът Йенс Густафсон обясни, че Лаюни не е в оптимална физическа форма, като той има договор с Хекен до лятото. Заради това и Лудогорец щеше да го купи за около 400 000 евро.

В крайна сметка обаче този трансфер се провали, а шампионите се насочиха към далеч по-познатия Алберто Салидо.

